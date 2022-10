An der DHBW Ravensburg starten 1300 Erstsemester

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Friedrichshafen - Die Zahl der Studienanfänger in diesem Oktober ist an der DHBW Ravensburg um rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In der Fakultät Technik am Campus Friedrichshafen ist es mit rund 590 Erstsemestern ein Rekordjahrgang. In Ravensburg starten 710 Erstsemester der Fakultät Wirtschaft mit ihrem Studium.

Nach einer kontinuierlichen Wachstumsphase war die Zahl der Studienanfänger an der DHBW Ravensburg in den vergangenen zwei Jahren deutlich zurückgegangen. An der DHBW Ravensburg reservieren die Unternehmen die Studienplätze an der Hochschule. Bedingt durch Corona waren einige Branchen wie Messe, Kongresse und Event, Tourismus, Medien und der Handel zurückhaltender mit dem Angebot an Studienplätzen. Für das Studienjahr 2022/2023 schlägt jetzt allerdings wieder ein kräftiger Anstieg an Studienanfängern zu Buche.

Sogar einen Rekordjahrgang begrüßt die Hochschule mit 590 Erstsemestern in der Technik. Sehr gut nachgefragt ist dabei der noch junge Studiengang Embedded Systems mit 54 Erstsemestern in seinem zweiten Jahr. Die Kombination aus Inhalten von Elektrotechnik, Informationstechnik und Systems Engineering hat demnach einen Nerv getroffen. Am meisten Studienanfänger haben in der Elektrotechnik begonnen (149), gefolgt vom Maschinenbau (133), der Informatik (114), dem Wirtschaftsingenieurwesen (95) sowie der Luft- und Raumfahrt (44).

In der Fakultät Wirtschaft am Campus Ravensburg haben 710 Studienanfänger begonnen. Als neuer Studiengang ist dabei die Agrarwirtschaft dazugekommen.

Die Studienanfänger kommen zu rund 62 Prozent aus Baden-Württemberg und zu rund 22,5 Prozent aus Bayern. Insgesamt studieren derzeit rund 3350 junge Menschen an der DHBW Ravensburg.