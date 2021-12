An den Grill, fertig, los: IBO sucht die besten Griller vom Bodensee

Bei der Frühjahrsmesse IBO in Friedrichshafen wird es wieder die Internationale Bodensee-Grillmeisterschaft geben. Die ausschließlich an Amateure gerichtete Meisterschaft findet am Samstag, 19. März 2022, im Rahmen der Messe statt. Das schreibt die Messe Friedrichshafen in einer Pressemitteilung. Eine Anmeldung für den Wettbewerb ist ab sofort möglich.

Jörg Birr von der German Barbecue Association (GBA) ist laut Messe als Jurymarschall für den reibungslosen Ablauf der zweiten Ausgabe der Internationalen Bodensee-Grillmeisterschaft verantwortlich.

Eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme am Wettkampf ist seiner Meinung nach „die Lust am Grillen“. Ob dann mit Kohle, Holz oder Gas gegrillt werde, bleibe jedem Team selbst überlassen.

Worauf es ankommt

Wer sein Grill-Wissen jetzt schon auffrischt, ist im Frühjahr gerüstet für den Wettbewerb, schreibt die Messe. Die Internationale Bodensee-Grillmeisterschaft wird in drei Gängen ausgetragen: einem vegetarischen Gericht, einem Schweinebauch und einem Dessert – jeweils mit Beilage.

Ein Warenkorb wird nicht gestellt. Bewertet werden nach Angaben von Jurymarschall Birr der Gesamteindruck des Menüs, die Idee, der Geschmack und die Optik. Im Vorteil sind Teams, die unter Wettkampfbedingungen trainiert haben, heißt es in der Mitteilung.

Hier kann man sich anmelden

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.ibo-messe.de/messeinformation/internationale-bodensee-grillmeisterschaft. Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2022. Als Hauptpreis gibt es einen hochwertigen Grill zu gewinnen und eine Wild Card für die Deutsche Grillmeisterschaft 2022.

Bei zu großer Nachfrage nach Startplätzen entscheidet die Reihenfolge des Anmeldedatums. Fragen zur Ausschreibung, Ablauf, Anmeldung und Organisation beantwortet Sonja Heß unter der Telefonnummer 07541 / 708409 oder E-Mail sonja.hess@messe-fn.de.

Vier Messen parallel

Die IBO und ihre Schwestermessen „Urlaub Freizeit Reisen“, „Garten & Ambiente Bodensee“ und „Neues BauEn“ finden von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 20. März 2022 parallel statt und haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

In Anlehnung an die behördlichen Corona-Vorschriften werden laut Messe Friedrichshafen die zum Zeitpunkt der Veranstaltung entsprechenden Zutrittsvoraussetzungen umgesetzt.