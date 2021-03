Amt für Bildung, Betreuung und Sport hat eine neue Leiterin

Marina Papadimitriou ist vom Gemeinderat zur neuen Leiterin des Amts für Bildung, Betreuung und Sport gewählt worden. Sie tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Reinhard Friedel an, teilt die Stadtver Friedrichshafen mit.

Papadimitriou wurde laut Pressebericht 1973 geboren und lebt in Tettnang. Nach ihrem Studium war sie in der mobilen Jugendarbeit in Stuttgart, beim Jugendamt Friedrichshafen und als kommissarische Leiterin im Amt Familie, Kinder und Jugend in Tuttlingen beschäftigt. Seit November 2018 leitet sie das Kreisjugendamt Oberallgäu. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Finanz- und Organisationsverwaltung sowie die Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und mit den Gremien.

„Wichtig ist mir, die persönlichen Kontakte innerhalb und außerhalb der Verwaltung zu pflegen und auszubauen, sobald dies in der Corona-Pandemie wieder möglich ist“, kündigt Papadimitriou für ihr neues Amt an. Als Leiterin des Amts für Bildung, Betreuung und Sport bereitet sie künftig Projekte strategisch vor und begleitet den Umsetzungsprozess, außerdem betreibt sie Gremien- und Netzwerkarbeit. Ein wichtiger Aufgabenbereich ist die Steuerung des Amts mit seinen vielfältigen Aufgabenbereichen wie Schulen, Kindertageseinrichtungen, Bäderbetriebe sowie Sport und Vereine. Darüber hinaus ist sie künftig für die Entwicklung und Führung von rund 200 Mitarbeitenden verantwortlich.

Ihr Vorgänger, Reinhard Friedel, wird neuer Leiter des Dezernats Arbeit und Soziales beim Landratsamt Ravensburg. Dabei ist er zuständig für das Jobcenter, das Jugendamt, das Sozial- und Inklusionsamt sowie die Stabsstelle Sozialplanung. Seine Vorgängerin Diana Raedler wird künftig das Dezernat für Recht, Migration und Verbraucherschutz übernehmen. Im Jahr 2017 hatte sich Friedel als Bürgermeister von Oberteuringen beworben und war bei der Wahl dem jetzigen Amtsinhaber Ralf Meßmer unterlegen.