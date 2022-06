Häfler erlebt Amoktat in Berlin: „... da wurde mir klar, dass es etwas Ernstes ist“

Eine Tote, viele verletzte Menschen, darunter einige in Lebensgefahr. Thomas Straub aus Friedrichshafen hat die Augenblicke nach der Amokfahrt miterlebt und erzählt, was in ihm vorgegangen ist.

Es scheint die Tat eines psychisch kranken Menschen zu sein. Am Mittwochmorgen fuhr ein 29-Jähriger in Berlin mit seinem Auto in eine Menschengruppe, tötete dabei eine Lehrerin und verletzte 32 Menschen. Sechs von ihnen befinden sich weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter vorläufig in die Psychiatrie, ein terroristischer Hintergrund sowie ein Unfall können ausgeschlossen werden.

Inmitten des Geschehens hat der Friedrichshafener Thomas Straub seinen zweiten Wohn- und Arbeitssitz. Der 52-Jährige schildert seine Erlebnisse im Interview mit Schwäbische.de.

Herr Straub, Sie waren gerade in Ihrer Berliner Wohnung, als das Unglück geschah. Was haben Sie nur rund 50 Meter entfernt vom Tatort mitbekommen?

Zuerst fing es mit Blaulicht an. Da habe ich aber noch nicht reagiert, weil das in Berlin fast Tagesgeschäft ist. Erst als der Helikopter kam, wurde ich aufmerksam. Ich habe aus dem Fenster geschaut und zunächst gar nichts begriffen. Das waren völlig ungeordnete Verhältnisse: ein Gewusel und Gebrülle und Gehupe.

Thomas Straub aus Friedrichshafen arbeitet oft in Berlin, hat dort eine Wohnung und aus dieser die Momente nach der Amoktat miterlebt. (Foto: Thomas Straub)

Etwa 15 Minuten nach der Tat bin ich hinunter in einen Laden und habe die Verkäuferin gefragt, was passiert ist. Sie meinte, sie sei sich nicht sicher, aber es sei wohl ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Als ich wieder aus dem Geschäft hinausgelaufen bin, waren bereits alle Zufahrten abgesperrt. Da wurde mir klar, dass es etwas Ernstes ist.

Was geschah danach?

Erst dann habe ich von meinem Fenster aus das Auto gesehen, das in der Fensterscheibe des Douglas‘ steckte. Ich habe im Internet nachgeschaut und schon gingen die ganzen Ticker der Presseseiten los. Der von der Polizei abgesperrte Bereich wurde immer leerer, weil die Menschen weggeschickt wurden. Beobachtet habe ich, wie eine verletzte Person abtransportiert wurde und Rettungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Dann kamen die ersten Gerüchte über einen Attentäter und Amoklauf auf.

Haben Sie mit Menschen auf der Straße gesprochen?

Nein. Aber ich habe definitiv Angst in ihren Gesichtern gesehen. Ich glaube, dass bei vielen die Erinnerung an den Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 hochkam. Später am Tag, so gegen 22 Uhr, als die Polizei die letzten Absperrungen wieder aufgehoben hat, war hier allerdings wieder die Hölle los. Unfassbar viele Gaffer kamen, obwohl nicht mehr viel zu sehen war. Der Tatort war geräumt. Nur Kreidezeichnungen, auch die grüne Zeichnung eines am Boden liegenden Menschen ist noch zu sehen – dort, wo die Lehrerin ums Leben kam.

Kreidezeichnungen von sichergestellten Beweismitteln am Tatort. Das Leben geht buchstäblich weiter. (Foto: IMAGO/Jürgen Ritter / imago)

Wie ist die Stimmung jetzt?

Ich nehme drei Dinge wahr: Erstens liegen überall Blumen, um an die Opfer zu gedenken. Zweitens ist immer noch alles rappelvoll mit Pressevertretern. Und drittens geht das restliche Leben hier weiter, als wäre nie etwas geschehen.

Was ging bei alldem in Ihnen vor?

Vor allem stieg Wut in mir auf. Berlin ist eine schwierige Stadt. Ich liebe sie und ich hasse sie auch. An solchen Tagen hasse ich sie. Der Umgang unter den Menschen scheint mir verroht, die Werte sind verloren gegangen. Das, was geschehen ist, finde ich dramatisch und schrecklich, aber es erschreckt mich hier nicht mehr. Und ich glaube, dass in einer Woche kaum mehr einer über diese Tat spricht. Leider. Aufgrund all dieser Dinge könnte ich nie ganz nach Berlin abwandern, denn die Region bei uns im Süden ist zwar ländlich, aber hier ist die Welt noch ziemlich in Ordnung. Gott sei Dank.