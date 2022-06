Falscher Amokalarm löst Polizeieinsatz am Berufsschulzentrum in Radolfzell aus

Ein Amokalarm hat in den Morgenstunden des Mittwochs zu einem größeren Polizeieinsatz im Berufsschulzentrum in der Alemannenstraße in Radolfzell geführt. Laut Polizeibericht wurde gegen 8.45 Uhr über Notruf gemeldet, dass in einem der Schulgebäude ein Amokalarm ausgelöst worden ist.

Die Polizei fuhr daraufhin mit einem großen Kräfteaufgebot zur Schule und durchsuchte den gesamten Schulkomplex, heißt es im Polizeibericht. Demnach fanden sie hierbei nichts Verdächtiges und konnten schnell „Entwarnung“ geben. Die Ermittler suchen nun die Ursache der Alarmauslösung.