Fehler mit Folgen: Amokalarm im Berufsschulzentrum ausgelöst

Es war dann doch nur ein technischer Defekt, der die Gefahrenmeldeanlage am Beruflichen Schulzentrum in Friedrichshafen ausgelöst hatte. Um kurz nach 8 Uhr wurde die Polizei über diese Anlage, die bei Amokfällen helfen soll, alarmiert.

Sehr schnell aber habe sich vor Ort jedoch herausgestellt, dass ein Fehlalarm vorlag, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg mit.

Mehrere Polizeistreifen hatten die Örtlichkeit überprüft und konnten nach Bestätigung des Fehlalarms zügig Entwarnung geben.

Zur Betreuung von Schülern und Lehrern war laut Polizeibericht trotzdem auch das Kriseninterventionsteam verständigt worden, um vor Ort Gesprächsangebote zu schaffen.

Ursache unklar

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Klassen auch von der Polizei aus dem Gebäude heraus begleitet. „Nach kurzer Zeit“ aber sei der Alarm beendet gewesen und die Polizei konnte wieder abrücken.

Unklar bleibt dabei die Ursache des Fehlalarms. Bereits im September 2021, also beinahe genau vor einem Jahr, hatte es einen Fehlalarm an diesem Schulzentrum gegeben, auch damals sei ein technischer Defekt an der Gefahrenmeldeanlage der Schule die Ursache gewesen.