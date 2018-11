Einen Fehlalarm hat es am Donnerstagvormittag, um 10.29 Uhr an der Gemeinschaftsschule Schreienesch Friedrichshafen sowie in der Sprachheilschule „August-Friedrich-Osswald“ gegeben. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. In der Schule sei ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Alarmierung der Schüler sowie der Lehrerschaft habe vorbildlich funktioniert, die Klassenzimmer und Betreuungsräume wurden wie geplant von innen verschlossen. Gegen 10.58 Uhr konnte Entwarnung von der Polizei gegeben werden. Die Schulleitung habe unmittelbar eine Krisen-Betreuung der Schüler eingerichtet, heißt es in der Mitteilung. Die Eltern wurden über die Elternvertretungen informiert. Derzeit plant ein Kriseninterventionsteam die weitere Betreuung.