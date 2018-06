Amnesty lädt zum Bücherflohmarkt in alte Festhalle ein

Amnesty International bietet am Samstag, 16. Juni, in der alten Turn- und Festhalle in Friedrichshafen, Scheffelstraße 16, wieder mehr als 20 000 Bücher aus 30 Sachgebieten, Kinderspiele und CDs an – beim großen Amnesty-Bücherflohmarkt. Geöffnet ist von 9 bis 16 Uhr. Für Kenner gibt es wieder besondere Angebote im Antiquariat, teilt Amnesty mit.

Der Arbeitskreis Asyl wird mit selbstgebackenem Kuchen, Butterbrezeln, Kaffee und Tee für das Wohl der Besucher sorgen. Während des Bücherflohmarktes können die Besucher auch Briefpetitionen am Info-Stand von Amnesty unterstützen. Die Menschenrechtsgruppe beschäftigt sich in diesem Jahr unter anderem mit „staatlicher Gewalt und Folter in Ägypten“. Nach dem Rücktritt Hosni Mubaraks Anfang 2011 übernahm Armeechef Abdel al Sisi 2013 die macht in dem nordafrikanischen Land. „Aber was seit der Machtübernahme durch den Armeechef Abdel al Sisi 2013 zu beobachten ist, ist das Schlimmste was Ägypten jemals erlebt hat: ein unvergleichbarer Ausbruch staatlicher Gewalt“, kritisiert Amnesty International. Die Gewalt des Sicherheitsapparats könne jeden treffen – einfache Bürger, ebenso wie Dissidenten und Journalisten. So befinde sich etwa der 29-jährige Fotojournalist Mahmoud Abu Zeid gemeinsam mit 738 weiteren Angeklagten in Haft. Die Anklagepunkte seien konstruiert. „Seit mehr als vier Jahren werden sie im Gefängnis gehalten , mehr als 40 Mal wurde die Anhörung vor dem Strafgericht vertagt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Angeklagten fordern laut Amnesty International „Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit“. Amnesty fordert, alle gewaltlosen politischen Gefangenen, die lediglich aufgrund der friedlichen Wahrnehmung ihres Rechts auf Meinungsfreiheit festgehalten werden, unverzüglich und bedingungslos freizulassen.