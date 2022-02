Wenn der amerikanische Traum zum Pancake-Frust wird

Frischer Orangensaft, heiße Himbeeren und ein großer Stapel an warmen Pancakes: So stelle ich mir – besonders an einem draußen eher ungemütlichen Wetter – den perfekten Sonntagmorgen vor.

Und genau so wollte ich das am vergangenen Wochenende umsetzen. Das Rezept für die Pancakes, die kleinen, etwas dickeren Pfannkuchen, die in Amerika ein Frühstücksklassiker sind, hatte ich mir schon bereitgelegt.

Letzte Rettung Waffeleisen?

Tja, so schön der Plan, so misslungen die Umsetzung: Nachdem mir der Teig wunderbar gelungen war, wollte einfach keines der Pfannen-Küchlein gelingen. Ohne Umschweife klebten die Dinger an der Pfanne fest und wurden schwarz. Einer nach dem anderen landete im Mülleimer und mein Hunger wurde – parallel zu meinem Missmut, dass es nicht klappen wollte – immer größer.

Das Ausweichen auf das Waffeleisen gab mir dann den Rest. Spoiler: Der Teig verklebte das gesamte Gerät. Mein Fazit? Vielleicht sind Pancakes doch nicht das perfekte Sonntagsfrühstück. Zumindest nicht, wenn man sie vorher nicht montags bis freitags ausgetestet hat.