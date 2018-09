Der Volleyball fliegt wieder: Den Saisonauftakt der VfB-Amateure übernimmt am Samstag, 22. September, das Häfler Drittligateam. Ab 19.30 Uhr geht’s in der ZF Arena gegen TV Waldgirmes.

„Unser Lieblingsgegner“, sagt Mittelblocker Fabian Feiri. Kein Wunder, haben doch die Herren zwei eine positive Heimspielbilanz gegen die Hessen aufzuweisen. Nach einer intensiven Vorbereitung ist Feiri optimistisch, dass am Samstag die Punkte wieder am See bleiben. Weniger gut lief’s allerdings für Dominic Lehle, der sich bei der Abschlussprüfung zur B-Trainerlizenz verletzte. Die Prüfung hat er bestanden, fällt aber vorerst aus.

Neu im Team ist Noah Dutzi, den es beruflich ans Bildungszentrum Parkschule Kressbronn verschlagen hat. Der Diagonalangreifer spielte zuletzt für den Regionalligisten TSG Heidelberg-Rohrbach. Weitere Neuzugänge sind Michael Haug und Adrian Jammer aus der eigenen Jugend. Als Abgänge vermeldet der VfB Friedrichshafen Daniel Becker und Niklas Stooß, der zum österreichischen Erstligisten UVC Weberzeile Ried gewechselt ist.

So startet der VfB Friedrichshafen 2 am Samstag mit einer gesunden Mannschaft aus „alten Hasen“ und „jungen Wilden“ in die neue Volleyballsaison.

Das VLW-Stützpunktteam Friedrichshafen unter Trainer Andreas Elsäßer spielt in diesem Jahr in der Landesliga und tritt am Samstag, 22. September, um 14 Uhr bei VfL Sindelfingen 2/TSG Tübingen an.