Amandus Samsøe Sattler verstärkt Häfler Gestaltungsbeirat

Die vielen Schäden, die das Unwetter am Mittwoch in Marbach hinterlassen hat, ist noch nicht abzusehen. In vielen Häusern und Gehöften sind die Bewohner damit beschäftigt, vor allem überschwemmte Keller und Wohnbereiche von Schlamm und Unrat zu befreien. Dabei können die Betroffenen auch Tage nach dem Unwetter auf die Hilfe vieler freiwilliger Hände zählen, denn die Solidarität unter den Bürgerinnen und Bürgern schweißt das Dorf zusammen. Was die Sturzfluten alles mitgerissen und zum Teil kilometerweit weitertransportiert haben, war erst jetzt ...