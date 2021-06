Amandus Samsøe Sattler verstärkt Gestaltungsbeirat

Amandus Samsøe Sattler ist der Neue im Friedrichshafener Gestaltungsbeirat. Der Architekt kommt aus München und wurde vom Gemeinderat in den Beirat berufen und tritt die Nachfolge von Peter Fink aus Ulm an, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Andrea Gebhard, Mitglied im Gestaltungsbeirat, wurde zur Präsidentin der Bundesarchitektenkammer gewählt.

„Ich freue mich, dass es wir mit Amandus Samsøe Sattler einen erfahrenen und renommierten Fachmann für unseren Gestaltungsbeirat gewinnen konnten“, so Erster Bürgermeister Stefan Köhler

Amandus Samsøe Sattler ist 1957 in Marktredwitz geboren. Er ist Architekt BDA, Direktor und Gründungspartner des Architekturbüros Allmann Sattler Wappner Architekten in München. Seit 2015 ist er im Präsidium und seit 2020 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB e.V. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Gestaltungsbeirats der Stadt Oldenburg. Er hat an nationalen und internationalen Universitäten verschiedene Lehrtätigkeiten inne und ist als Fachpreisrichter und Vorsitzender von zahlreichen Architekturwettbewerben und Gutachterverfahren tätig.

Ferner ist Sattler als Fotograf und Autor tätig und Mitglied des Vorstands des Fördervereins Bundesstiftung Baukultur, Mitglied des Gesamtvorstandes der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst sowie des Kuratoriums des Fördervereins des Architekturmuseums der TU München und des Kulturforums.

Zur neuen Präsidentin der Bundesarchitektenkammer wurde Andrea Gebhard gewählt. Sie ist seit 2018 Mitglied im Gestaltungsbeirat der Stadt Friedrichshafen.