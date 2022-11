Am Wochenende noch nichts vor? Bühne FN5 amüsiert in Berg mit Kriminalkomödie

Aufgeführt wird „Halbpension mit Leiche“ im Gemeindehaus Berg am Samstag, 12., und Sonntag, 13. November sowie am Wochenende, 19. und 20. November. Samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 16.30 Uhr.

Die Gruppe der Bühne FN5 legt am Samstag im Gemeindehaus Berg wieder los. Der Titel „Halbpension mit Leiche“ klingt vielversprechend. Die „Schwäbische Zeitung“ war bei der Generalprobe der Kriminalkomödie dabei.

Schon das Vorspiel vor dem Vorhang macht neugierig, deutet denkbare Konflikte an. Fünf ehemalige Mörder sitzen mit ihrer Therapeutin in der Selbsthilfegruppe. Jeder muss bekennen, wann und warum er zuletzt zum Täter geworden ist – „Hallo, ich bin der Ingo, und ich habe seit 439 Tagen nicht gemordet…“ – und was er sich für die Zukunft vorgenommen hat.

Sie sitzen da und wirken so echt aus dem Leben gegriffen, keineswegs wie Laienspieler, die einen Text gut gelernt haben, aber letztlich aufsagen. Nein, hier spielt eine spielfreudige, bestens aufeinander eingeschworene Truppe, jede Figur hat ihren durchaus liebenswürdigen Tick. Man ist gespannt, was aus ihnen wird.

Köstlich aufgedrehte Charaktere

Szenenwechsel. Foyer der schnuckeligen Pension „Fünf im Glück“, rechts Rezeption, links eine bequeme Sitzgruppe mit Quilt-Überwurf und Häkeldeckchen – unsere fünf Mörder bauen sich hier ein neues Leben auf – und falls jemand oder etwas zum Morden reizen sollte, heißt die Parole „atmen und lächeln“.

Alle sind sie da: Horst (Reinhold Rist) als Koch, der ständig mit gewetztem Messer rumläuft, Ingolf (Thomas Ketterer) mit der Sprühflasche, der überall Bakterien wittert, das schrullige Tantchen Schröder (Iris Seliger), das keine Seele leiden sehen kann, die esoterische Jayashree Lohse (Susi Klein), die jedes Tierchen retten muss, und wenn sie Silberfischchen ins Freie trägt, und die ehemalige Bardame Pretty Wummen (Britta Langenberg), die noch immer gern die Klappe aufreißt und ihre Beine spielen lässt. Köstlich aufgedreht sind sie alle und doch nie überzogen – alles Individuen, die sich auf gefährlich dünnem Boden bewegen.

Die ersten Gäste kommen – ausgerechnet ihre Psychiaterin Dr. Silke Hufenreuther (Christine Thies) mit ihrem friedfertigen Ehemann Hajo Zeisig (Joachim Seliger), den sie allzu gern los wäre – schließlich kennt sie die verletzlichen Seiten ihrer Klienten. Es knistert. Sie versucht, ihren Mann unter Alkohol zu setzen – großartig wie Joachim Seliger als Laie die Rolle des schwankenden Betrunkenen so echt „ungespielt“ auf die Bühne bringt.

Am Ende gibt es eine Überraschung

Die Tempi wechseln, die Spannung steigert sich und wird wieder zurückgenommen. Kitzlig wird es, als auch noch Astrid Aufderhöhe (Jutta Biggel) als Prüferin vom Verband kommt und überall herumschnüffelt. Denn die ziemlich überforderten Betreiber erhoffen sich für ihre Pension fünf Sterne. Ein kunstvolles Spiel mit dem Spiel läuft ab, eine Unterhaltung, die nicht gleich fragt, wer der Täter ist – gibt es überhaupt einen? Blut fließt jedenfalls keines.

Kein üblicher Krimi, den das Kollektiv „Die Acht“ – acht Autoren – sich ausgedacht hat, sondern eine psychologisch durchdachte Situation, die zu einem überraschenden Ende führt. Dank der flotten Regie von Günter Erdmann und Joachim Seliger und den Helfern im Hintergrund ein Laienspiel von hoher Qualität, das man gesehen, erlebt haben sollte.