Am Wochenende geht es um die Vizemeisterschaft

Während die aktiven Herrenmannschaften aus Friedrichshafen-Fischbach sowie die „Seesterne“ des TV Kressbronn ihre Abschiedstournee in ihren jeweiligen Spielklassen fortsetzen, kämpfen gleich beide Teams aus Ailingen sowie die Damen I der Häfler Spielgemeinschaft um Tabellenplatz zwei. Die Begegnungen in der Übersicht:

TV Brenz - HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Samstag, 21. April, 19.30 Uhr, Hermann-Eberhardt-Halle in Sontheim): Irgendwie ist sie raus, die Luft bei den Landesliga-Handballern aus Friedrichshafen-Fischbach. Denn der Klassenerhalt ist aus eigener Kraft nicht mehr möglich und nur noch äußerst theoretisch zu erreichen. Folglich attestiert HSG-Coach Rolf Nothelfer seinen Jungs beim Kellerduell in Brenz lediglich Außenseiterchancen. Und das auch, weil die HSG FF mit einem recht kleinen Kader anreisen wird. Neben den ohnehin Langzeitverletzten und studienbedingten Ausfällen hat es nun auch noch Martin Westerholt und Klemen Kotnik im Derby gegen die „Rams“ aus Ravensburg erwischt. „Wir müssen schauen, dass wir nicht zu viele Fehler machen, uns die Kräfte gut einteilen und so hoffentlich nicht unter die Räder kommen“, bleibt Nothelfer bescheiden.

HSG Lonsee-Amstetten - TSG Ailingen (Samstag, 18 Uhr, Aurainhalle in Amstetten): „Wir sind sehr stolz auf unseren zweiten Platz und möchten diesen mit einem letzten Sieg gerne behalten“, erklärt TSG-Trainer Richard Darga die Stimmungslage bei den Ailinger Bezirksliga-Handballerinnen. Knackpunkt für einen möglichen Auswärtserfolg kann und wird aus TSG-Sicht eine gute Abwehrleistung sein. Und das gegen einen Gegner, der nicht weniger motiviert sein wird und die HSG Friedrichshafen-Fischbach I am vergangenen Wochenende überraschte. „Wir wollen unseren mitreisenden Fans etwas bieten“, fügt Darga hinzu, dessen Mannschaft dann von einem möglichen Aufstieg in die Landesliga träumen kann.

HC Lustenau - HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle des Gymnasiums Lustenau): Von einem Ailinger Ausrutscher könnte die Ligakonkurrenz aus Friedrichshafen-Fischbach profitieren, die als akuteller Tabellendritter zeitgleich beim schon feststehenden Meister in Vorarlberg zu Gast ist. „Die Niederlage des vergangenen Wochenendes gegen Lonsee, die gleichbedeutend mit der verpassten Meisterschaft gewesen ist, steckt noch immer in den Köpfen meiner Mädels. Auch deshalb wird es kein einfaches Spiel für uns“, so HSG-Trainer Damir Turnadzic. Zudem wird die HSG FF mit einem dünnen Kader nach Österreich reisen, der eventuell von der einen oder anderen A-Jugendlichen ergänzt wird.

TV Kressbronn - TG Biberach II (Samstag, 18 Uhr, Seesporthalle in Kressbronn): „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und uns die letzten beiden Punkte dieser Saison sichern“, gibt sich TVK-Spielertrainerin Martina Kordic, die aufgrund der urlaubsbedingten Abwesenheit von Stefanie Raaf die Hauptverantwortung an der Seitenlinie tragen wird, optimistisch. Sollte dies gelingen, wäre es Balsam für die Seele der Kressbronner Handballerinnen, die sich – Stand heute – wieder aus der Bezirksliga verabschieden müssen. So oder so wird mit allen Handballfans, die das Team durch eine nicht ganz so erfolgreiche Spielzeit begleiteten, gefeiert.

TV Gerhausen II - HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Sonntag, 22. April, 15 Uhr, Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren): Wahrscheinlich wieder einmal ohne etatmäßigen Torhüter, dafür jedoch mit dem einen oder anderen „jungen Wilden“ aus der Ersten, macht sich die HSG-Zweite am Sonntagmittag auf den Weg nach Blaubeuren. Beim derzeitigen Sechstplatzierten ist der Tabellenletzte vom Bodensee klarer Außenseiter. „Für uns geht es nur noch darum, sich ordentlich aus der Bezirksklasse zu verabschieden“, sagt HSG-Spielertrainer Klaus Schmidt, dessen Jungs erst zwei Saisonsiege vorweisen können.

SV Tannau - HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Sonntag, 15 Uhr, Mehrzweckhalle in Obereisenbach): Zum Rundenabschluss ist der Aufsteiger aus Friedrichshafen-Fischbach in der Bezirksklasse der Damen beim Tabellennachbarn in Tannau gefordert. Beide Mannschaften sollten den Klassenerhalt bereits in der Tasche haben. „Wir möchten die Saison natürlich gerne mit einem Sieg beenden, obwohl die Aufstellung noch unklar ist“, betont HSG-Spielertrainerin Carina Pilsner und fügt hinzu: „Zum letzten Mal heißt es: Kämpfen und alles geben.“

TS Dornbirn - TSG Ailingen (Sonntag, 17 Uhr, Messehalle II in Dornbirn): Zum Abschluss des Wochenendes steht noch ein echter Kracher auf dem Programm – wenn der Tabellenzweite Dornbirn gegen den Dritten aus Ailingen zum Kreisliga-Spitzenspiel aufläuft. Beide Kontrahenten kämpfen um den Aufstieg. „Wir haben uns im Vergleich zum Hinspiel (das Unentschieden endete, Anm. der Red.) spielerisch und moralisch weiterentwickelt“, meint TSG-Coach Peter Rossi. „Der Gegner stellt keine Übermannschaft dar, hat aber im Vorjahr noch um den Klassenerhalt gekämpft.“ Heißt für die TSG, die auf Andy Felbinger verzichten muss, dass man die Vorarlberger ernst nehmen muss.