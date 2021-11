Am Weihnachtsbaum gehen die Lichter aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Enttäuschung bei den Verantwortlichen der Gemeinschaft Siedlung Löwental ist groß. Seit vielen Jahren stellt der Verein in Eigenarbeit einen Christbaum am Angerplatz auf und schmückt ihn mit einer Lichterkette. Nach nur 36 Stunden erlosch dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung. Wie sich herausstellte, wurde in der Nacht vom Samstag auf Sonntag die Lichterkette mit viel Aufwand mutwillig durchtrennt. Da dies nicht zum ersten Mal passierte, wurde eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Noch ist unklar, ob sich wieder Freiwillige finden, den Baum erneut zu schmücken.