Menschen aus rund 120 Nationen leben laut aktueller Statistik in Friedrichshafen und tragen zur kulturellen Vielfalt in unserer Stadt bei. Viele von ihnen sind längst am See zuhause und identifizieren sich mit ihrer neuen Heimatstadt. In unserer Serie „Häfler aus aller Welt“ stellen wir Männer und Frauen vor, die uns an ihrem Lebensweg teilhaben lassen und erzählen, warum sie sich im Hafen so wohl fühlen. Heute: Eine Frau aus dem heißen Mexiko, die im kalten Friedrichshafen zum ersten Mal Schnee sah.

Am legendären Strand von Acapulco zu baden und sich in die warmen Fluten des Pazifischen Ozeans zu stürzen – wer wünschte sich das nicht. Manchmal ergibt sich dort auch die Chance eines unverhofften Kennenlernens. Im Falle einer jungen mexikanischen Betriebswirtin und eines jungen Deutschen, der im Auftrag einer Schweizer Firma zweieinhalb Jahre lang in Mexiko arbeitete, wurde sogar mehr daraus, viel mehr.

Ihr späterer Mann Walter sei Anfang der 1970er quasi „Gastarbeiter“ in Mexico City gewesen, erzählt Micaela Apfelbacher lachend. Als sie ihm ein paar Jahre später nach Deutschland folgte, arbeitete dieser inzwischen bei der MTU im Vertrieb. „Ich bin im Winter nach Friedrichshafen gekommen. Alles war weiß. Ich hatte vorher noch nie Schnee gesehen“, berichtet sie weiter. „Das war für mich etwas ganz Besonderes. Aber der Schnee hielt sich lange und die Bäume waren im April immer noch kahl. Wenn man wie ich um diese Jahreszeit Temperaturen um die 30 Grad erwartete, dann war diese Veränderung schon gewöhnungsbedürftig.“

Gewöhnungsbedürftig war aber auch die neue Sprache. „Vielen Dank“ oder „Guten Tag“ kannte die Neuangekommene immerhin. Als sie ihre Schwiegermutter mit diesen Worten begrüßte, kam aber ein herzliches „Grüß Gott“ zurück. „Damit wusste ich zunächst einmal gar nichts anzufangen“, plaudert Micaela Apfelbacher ein wenig aus dem Nähkästchen. „Damals gab es kaum Sprachkurse für Migranten, also habe ich mir mit Hilfe von Sprachkassetten vieles selbst beigebracht“, erinnert sie sich.

Heute haben die Apfelbachers zwei erwachsene Söhne, inzwischen auch zwei Enkelkinder. Dass ihre beiden Kinder zweisprachig aufgewachsen sind, empfindet Micaela Apfelbacher als großen Vorteil.

Die Mainau-Gräfin unterrichtet

In der neuen Heimat hat die Diplom-Betriebswirtin, die an der Uni in Mexico City studiert hatte, schon in den 1980er-Jahren Spanischkurse bei Inlingua gegeben, sich zur Lehrerin fortgebildet und war später auch Sprachdozentin bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, die damals noch Berufsakademie hieß. Dass zu ihren Schülern auch die heutige Mainau-Chefin Bettina Gräfin Bernadotte gehörte, die damals ein Studium der Tourismusbe-triebswirtschaft aufgenommen hatte, ist ein interessantes Detail am Rande.

Und wie sieht’s mit den Mentalitätsunterschieden zwischen Häflern und Mexikanern aus? „Na ja, die Leute in Mexiko sind schon offener. Man wird zum Beispiel sehr schnell zum Essen eingeladen. Das hängt aber sicher auch mit dem Klima zusammen. Wenn es heiß ist, dann ist man mehr draußen und kommt schneller in Kontakt mit anderen Menschen“, so die schlüssige Erklärung.

Schwäbische Küche, Spätzle und Flädlesuppe sind kein Problem. Vor allem aber tanzt Micaela Apfelbacher leidenschaftlich gern. Das Talent dazu wurde ihr offenbar schon in die Wiege gelegt und bereits mit fünf Jahren hat sie im folkloristischen Ballett mitgetanzt. „Mein Mann ist leider Nichttänzer“, bedauert sie. Kein Grund für sie, die Tanzschuhe in die Ecke zu stellen – schließlich kann man diesem schönen Hobby auch ohne Mann frönen. Zum Beispiel in der 50-plus-Tanzgruppe „Tänze aus aller Welt“ des DRK. „Wir sind eine gesellige Runde aus überwiegend Frauen und haben jede Menge Spaß“, freut sich Micaela Apfelbacher, die in ihrer Freizeit auch gerne verreist.

Aus Friedrichshafen wieder fortzuziehen, das könnte sie sich nicht vorstellen. „Ich liebe das Interkulturelle Stadtfest. Ich liebe auch den Blick über den See auf die Schweizer Alpen – vor allem bei Föhnlage“, sagt sie. „Und ich fühle mich in dieser Stadt zu hundert Prozent integriert.“