Am Stadtbahnhof: Stadtbus mit Flasche beworfen

Ein 42-jähriger Mann hat am Sonntag gegen 19.30 Uhr am Häfler Bahnhofsplatz eine Bierflasche gegen einen fahrenden Stadtbus geworfen, teilt die Polizei mit. Dadurch wurde eine Scheibe beschädigt. Die Polizei konnte den Polizei vor Ort antreffen. Als Grund für den Flaschenwurf gab der 42-Jährige an, dass der Bus zwei Minuten zu früh abfahren wollte. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über einem Promille. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.