Schauen, ausprobieren, bummeln und einkaufen am Sonntag – in Friedrichshafen ist das am 21. Oktober beim Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr möglich. Rund 30 Vereine und Gruppen beteiligen sich dieses Jahr mit Programm, kulinarischen Genüssen und Informationen am 22. Stadtfest, teilt die Stadt in einem Schreiben mit.

Da gibt es verschiedene Tanzvorführungen, Gewinnspiele, einen Spiel- und Bewegungsparcours für Kinder, Kinderschminken, Fahrzeugpräsentationen von Rettungsdiensten und der Feuerwehr und vieles mehr. Außerdem gibt es zahlreiche Aktionen und Überraschungen in und vor den Geschäften.

Ein buntes Programm sorgt in der Innenstadt für Unterhaltung. Um 13 Uhr eröffnet der „Count Zeppelin Highland Pipes and Drums of Friedrichshafen“ das Stadtfest und zieht musizierend auf dem Adenauerplatz ein. Um 15.30 Uhr versetzen die Musiker dort mit einem Platzkonzert die Besucher nochmals in die Klangwelt Schottlands. Der Treffpunkt für Fans von Boogie-Woogie und Rock’n’Roll sind auf dem Buchhornplatz die Vorführungen des Rock’n’Roll-Clubs Friedrichshafen. Auch sonst gibt es in der Innenstadt unterschiedliche Tanzeinlagen zu sehen. Jonglage und andere Kunststücke zeigen die jungen Artisten der Zirkusakademie bei ihren Auftritten um 15, 15.45, 16.30 und 17.15 Uhr an unterschiedlichen Plätzen der Innenstadt. Akrobatisch geht es auch am Antonius-Eck zu, wo die Sportler des RRMV ihre Künste im Hoch- und Einradfahren zeigen.

Für die Festbesucher haben sich auch die Geschäfte in der Innenstadt und im Bodensee-Center an diesem Tag etwas ausgedacht – von Verköstigungen über Produktpräsentationen, bis zu speziellen Angeboten, heißt es weiter.

Das Stadtforum feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und feiert dies beim Stadtfest mit einem Gewinnspiel. Zusammen mit der Schwäbischen Zeitung heißt es an diesem Tag „Suchen und Gewinnen.“ Am Stand der Schwäbischen Zeitung auf dem Wilhelmplatz können alle Besucher des Stadtfestes von 13 bis 18 Uhr die Gewinnspielkarte ausfüllen und ihr Glück versuchen. Es gibt tolle Preise von Häfler Firmen zu gewinnen. Auch an Essensangeboten soll es nicht fehlen: Egal ob herzhaft oder süß – bei Waffeln, warmen Seelen, Falafeln, Fisch, Kässpätzle, Spezialitäten aus dem Lehmbackofen, ungarischen Langos, Kuchen, Crêpes oder der beliebten Grillwurst ist an den Vereinsständen und den Imbissen in der Innenstadt für Speis und Trank gesorgt.

Für die Anreise im Stadtgebiet bieten sich die „Silberpfeile“ des Stadtverkehrs Friedrichshafen an, die zum verkaufsoffenen Sonntag Zusatzfahrten anbieten. Neben den Linien 4, 6, 9 und 11 fahren zwischen 13 und 19 Uhr auch die Linien 1 (Ringverkehr), 5 (Messe), 13 (Ettenkirch) und 16 (Ailingen/ Klinikum) im Stundentakt.