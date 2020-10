Am See sammeln 80 000 Bienen Honig für die Betriebskrankenkasse

Seit dem Sommer hat die BKK Gildemeister Seidensticker die Patenschaft für insgesamt vier Bienenstöcke übernommen. Zwei Stöcke davon stehen bei einem Imker in Friedrichshafen. Damit freut sich die Region über rund 80 000 neue Honigbienen, wie die Krankenkasse mitteilt. Zwei weitere Bienenstöcke mit ebenfalls rund 80 000 Bienen befinden sich im nordrhein-westfälischen Bielefeld, dem Hauptstandort der Krankenkasse. Laut Pressemitteilung ist dies ein Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie der BKK. Mit den Bienenpatenschaften wolle man zum Erhalt der Imkerei sowie der biologischen Vielfalt in der Natur beitragen und dieses Wissen auch weitergeben. In Bienenführungen erhielten interessierte Mitarbeiter direkt vom Imker einen Einblick in das Leben der Bienen, deren Jahresablauf und Artenvielfalt. Über den Honig der Bienen wird sich im Winter die Kita St. Antonius in Friedrichshafen freuen können. Außerdem vergibt die Krankenkasse Patenschaften für Bienenstöcke. Coronabedingt können finden derzeit keine Führungen vor Ort statt. Foto: BKK