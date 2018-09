Zum 14. Mal richtet der Württembergische Yacht-Club (WYC) am Wochenende 22./23. September die „Interboot-Trophy“ für Einhand-Jollenklassen in Kooperation mit der Friedrichshafener Wassersportmesse aus. Knapp 50 Teilnehmer haben laut Vorschau in den drei Klassen Contender, Laser-Radial und Laser-Standard mit dem größeren Laser-Segel gemeldet.

Im Laser Radial (mit dem kleineren Segel) ist mit 21 Teilnehmern das stärkste Feld gemeldet. Favorit ist der voriges Jahr drittplatzierte Hannes Ill vom YC Ludwigshafen. Vom WYC geht eine starke Nachwuchsgruppe an den Start: Lasse und Finn Klein sowie Hannah Wirth waren in den Ferien bereits auf internationalen Meisterschaften untewegs. Auch ihr Trainer Willy Brandt will es wissen und segelt mit. 2017 wurde er im Laser Standard Dritter. In dieser Wertungskategorie sind zehn Segler gemeldet. Die beiden Bestplatzierten von 2017, Luca Meyer vom Konstanzer YC und Conrad Rebholz (WYC) werden erneut dabei sein.

Im Contender, einer Einmannjolle mit Trapez, gehen insgesamt 15 Starter ins Rennen – darunter mit Gernot und Gerhard Goetz sowie Tobias Hanke aus Uhldingen und Norddeutschland das komplette Podium des Vorjahres.

Wettfahrtleiterin ist diesmal Alexa Schaufler. Die Medizinstudentin, jüngste Wettfahrtleiterin des WYC, segelte vor ihrem Studium selbst noch aktiv im Laser. „Alexa kennt die Klasse und ihre Vorlieben auf der Regattabahn also sehr gut“, gibt sich WYC-Regattaobmann Günther Widmer zuversichtlich, dass sie die Kontrahenten fest im Griff haben wird.

Die Regattabahn wird vor der Uferpromenade am Häfler Graf-Zeppelin-Haus liegen, wo auch Zuschauer das Geschehen verfolgen können. Die drei Klassen werden im Fünf-Minuten-Abstand nacheinander starten. Gekämpft wird in sämtlichen Klassen um Ranglistenpunkte, die „Interboot-Trophy“ und Gutscheine im Wert von 25 bis 100 Euro für die jeweils ersten drei Plätze, welche die Messe Friedrichshafen zur Verfügung stellt. „Die Zusammenarbeit mit dem Projektteam der Messe ist hervorragend“ lobt Widmer. Die Interboot ist Preisstifter und Namensgeber der Regatta und unterstützt den WYC bei der Veranstaltung.

Fünf Wettfahrten sind ausgeschrieben, der erste Start soll am Samstag, 22. September, um 11 Uhr erfolgen. Laut Wetterprognose wird das ruhige Spätsommerwetter in der Nacht von Freitag auf Samstag vorbei sein. Kühlere Temperaturen lassen auf Wind hoffen.