Den 22. Grafikmarkt des Kunstvereins als Fundgrube zu bezeichnen, verbietet sich leider, denn das klingt nach Ramsch- und Restekiste. Nichts wäre verkehrter angesichts der Schätze, die hier für günstige Preise zu haben sind.

Beginnen wir mit den namhaften Künstern aus der Region. Wer sich eine standortbewusste Kunstsammlung zulegen möchte, kommt am Grafikmarkt nicht vorbei. Thom Barth (Tettnang), Curth Georg Becker (Singen), Felix Droese (Singen), die Wahl-Kressbronner Marta Hoepfner, Irm Schoffers und Otto Valentien, Nikolaus Mohr (Lindau/Ostrach) und Hans Stöhr (Lindau) sind mit Arbeiten vertreten. Von Stöhr sind sogar kleinformatige Gemälde zu haben. Seine „Stadtlandschaft“ aus dem Jahr 1930 zeigt auf der Rückseite ein Frauenporträt und kostet gerade mal 150 Euro.

Eine Rarität ist das Blatt „Vogel vor aufgehender Sonne“ aus den 1950er-Jahren von Jakob Bräckle (Biberach): eines von nur zwei Holzschnittmotiven, die von ihm bekannt sind. Es zeigt einen ganz anderen Bräckle als den bekannten Maler stilisierter bäuerlicher Landschaften. Eine besondere Erwähnung verdient Burkart Beyerle (Konstanz), der eine Vielzahl von Bodensee-Motivpostkarten handbedruckt hat – das Stück für 3 Euro. Von Diether F. Domes wiederum ist die Farblitho „Vogelland“ von 1976 zu haben. Hier erinnert der „Philosoph der Linie“ an die surrealen Frottagen Max Ernsts.

Die Glanzstücke des Grafikmarkts stammen von Piene und Polke. ZERO-Künstler Otto Piene ist mit dem großformatigen Siebdruck „Seuloeil“ vertreten, das ein schwarzblaues Auge zeigt. Sigmar Polkes namenloser Siebdruck von 1998 verbindet die für ihn typischen Bildrasterpunkte mit einem stilisiert eingezeichneten Gesicht. Beide Arbeiten kosten jeweils 1500 Euro.

Im Allgemeinen wundert man sich aber über die Erschwinglichkeit. So kostet die bekannte „Venezia“-Mappe von Paul Flora mit zehn feingestrichelten venezianischen Motiven nur 200 Euro. Motivlich wird es auch recht gewagt: Die Mappe „Bindungen“ des Wiener Aktionisten Adolf Frohner enthält neun Farbradierungen leicht geschürzter gefesselter Frauen. Interessant sind die Bezüge zur Kunstgeschichte, die durchaus plakativ ausfallen: Die Lithographie „Er ist tot“ von Reiner Schwarz zeigt einen zum Zombie mutierten Albrecht Dürer. Auch Klaus Staeck nimmt Dürer aufs Korn – in seinem berühmten Blatt, das die „Betenden Hände“ mit Flügelmuttern verschraubt darstellt. Und Dürers Radierkunst alle Ehre macht ein Blatt der in diesem Jahr verstorbenen Gisela Breitling aus den 60er-Jahren.

Hat Mario Reis in seinen erregten Bleistiftzeichnungen den kontrollierenden Verstand nach der Manier des Automatischen Schreibens ausgetrickst, bei dem die zeichnende Hand versucht, schneller als der Geist zu sein? Reis stellte es noch raffinierter an: Er band sich Bleistifte an die Finger, streckte den Arm aus und berührte mit den Stiften das Papier – bis die ermüdende Hand unkontrolliert zu zucken begann und die Zeichnungen von selbst entstanden. Dem entgegengesetzt sind die durchgeplanten Hard Edge-Grafiken von Georg Karl Pfahler oder Otto Herbert Hajek.

Brezel vom Pop-Art-Künstler

In einer Verwandtschaft zu Julius Bissier zeigt sich Oskar Koller mit seiner „Transparenten Landschaft“: Punkte, Steine vielleicht, erstrecken sich wie halbdurchsichtige Schatten ins weite Nichts. Wem ein echter Magritte zu teuer ist, findet einen ähnlichen Surrealismus in einer Farbkreidezeichnung von G. Gupp. Unglaublich fein gepunktete Tuschfeder- oder Kugelschreiber-Blätter von Werner Knaupp zeigen wolkenhafte Gebilde, die von Vernarbungen durchzogen sind. Handelt es sich doch um amorphe Körper?

Pop-Art-Künstler Claes Oldebourg hat Schichtpappe zur Brezel ausgeschnitten und bemalt. Erich Smodicz ist nicht mit einem der Akte vertreten, für die man ihn kennt, sondern mit von herben Falten durchzogenen Landschaften.

Eine Abenteuertour fürs Auge ist der 22. Grafikmarkt auf jeden Fall. Ob man nun etwas kaufen will oder nicht.