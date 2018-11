Am Nikolaustag kriegt Vital Heynen von der Schwäbischen ordentlich auf die Mütze

Am Nikolaustag sieht Volleyball-Trainer Vital Heynen rot. Der Grund: Die ganze ZF-Arena wird mit Fans gefüllt sein, deren Haupt eine rote Mütze ziert. Hintergrund der Aktion ist eine Wette, die SZ-Redaktionsleiter Martin Hennings dem VfB bei der Saisoneröffnung der Volleyballer angeboten hat. Wenn die Schwäbische Zeitung es schafft, 999 Menschen mit roten Mützen zum Spiel am Donnerstag, 6. Dezember, um 19 Uhr gegen Düren zu locken, dann wird Vital Heynen einen Morgen lang unseren Austrägern hilfreich zur Seite stehen. Verliert die SZ, werden Redaktion und Geschäftsstelle bei einem Heimspiel des VfB als Wischerteam eingesetzt. Kleiner Hinweis an die Volleyballer: Der Vorverkauf läuft schon ganz gut... Wer der Schwäbischen Zeitung gern helfen möchte, die Wette gegen Vital Heynen zu gewinnen, der sollte sich schleunigst ein Ticket kaufen. Am besten bei uns in der SZ-Geschäftsstelle, Schanzstraße 1, in Friedrichshafen. Dort gibt es nämlich für jede Sitzplatzkarte vier Euro Ermäßigung, für jeden Stehplatz zwei Euro. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr. Eine rote Mütze gibt es übrigens für jede gekaufte Eintrittskarte gratis dazu. Foto: Marcus Fey