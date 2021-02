Am Montag, 22. Februar, beginnt das neue Volkshochschul-Semester

Gerne wäre man in Präsenz gestartet, nun ist aber klar: Die Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen öffnet frühestens nach Ostern ihre Pforten. Dozenten und das VHS-Team nutzten allerdings die lange Zeit des Lockdowns, um sich digital fortzubilden. Herausgekommen sei ein Online-Programm, das sich sehen lassen könne, wie die VHS-Pressestelle mitteilt.

Am Montag, den 22. Februar, geht das neue Semester los. Wer sich nicht gleich entscheiden kann, welcher Kurs der richtige ist, kann auch noch eine Woche später einsteigen.

Das Programm wächst stetig: Kurse, die für Mitte März geplant waren, werden teilweise noch in ein Online-Format übertragen, andere starten später und finden in Präsenz zum Beispiel im Mai statt. Deshalb lohnt es sich, immer wieder auf der Webseite vorbeizuschauen.

Im Kurs „#klimafit – Klimawandel vor unserer Haustür! Was kann ich tun“ werden nicht nur die wissenschaftlichen Grundlagen vermittelt, sondern es geht konkret darum, was kann jeder einzelne tun – und wie so oft - in der Gemeinschaft hält man einfach besser durch.

Im VHS-Gesundheitszentrum gibt es ein breites Angebot an Online-Bewegungskursen. Wer etwas für seine Kondition tun möchte, ist in „Athletic Workout“, „FunTone Basic“, „deepWork“ oder „Functional Cross-Training“ genau richtig. Will man durch zum Beispiel das viele Homeoffice gezielt Wehwehchen beikommen, sind Kurse wie „Rückenfit“, „Wirbelsäulengymnastik“, „Knie aktiv“, „Der Beckenboden“, „Flexi-Bar Toning“, „Faszientraining mit Massagerollen“ und verschiedene Pilateskurse vorzuziehen.

Ruhiger geht es in den Yoga-Kursen und in Qi Gong zu. Sie sind eine gute Hilfe, den eigenen Stresslevel zu reduzieren. Gerade für Menschen, die die Fastenzeit bewusster erleben möchten, bringen die Kurse eine Entschleunigung in den Alltag. Neben „Qi Gong für Einsteiger“, „Yoga, alles im Fluss“ und „Yoga zu Hause am Abend“, gibt es „Happy Hour-Yoga“ und „Kundalini-Yoga für Geübte“. Dorothea Siegle und Babette Reitz, Fachbereichsleitungen für den Gesundheitsbereich, haben derzeit alle Hände voll zu tun. Zwar steht nun ein Online-Angebot, aber erste Kurse sind voll und weitere müssen geplant werden. Zudem gibt es viele Teilnehmer, die auf Kurse in Präsenz warten. Diese können erst nach Ostern starten und müssen zeitlich neu geplant werden. Die neuen Termine stehen ab Mitte März auf der VHS-Webseite. Stammteilnehmer aufgepasst: Für das Sommersemester gibt es keine Weitermeldelisten, das VHS-Team bittet darum, sich nochmals persönlich anzumelden.

Aber nicht nur Bewegung steigert das persönliche Wohlbefinden, sondern auch sich bewusst Zeit für sich zu nehmen und etwas zu tun, worauf man schon lange Lust hatte. Das könne zum Beispiel das Aufzeichnen von Erlebnissen sein, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Dafür gebe es Anregungen im Kurs „Was die Seele nährt… Tagebuch schreiben in unruhigen Zeiten“. Andere möchten sich vielleicht ihrem Hobby Fotografie mehr widmen. Kurse wie „Fotografieren für Einstiger“, vielleicht sogar kombiniert mit „Darktable – eine kostenfreie Lightroom Alternative“ oder „Einführung in CaptureOne“ sorgen für gute Fotos, die anschließend fachmännisch bearbeitet und mit System abgelegt werden.

Die VHS-FN sei eine der großen Sprachenschulen in der Region. Speziell für die Corona-Zeit wurden Online-Kurse für kleine Gruppen und in kompakter Form konzipiert wie „Italienisch Konversationskurs A2/B1“, „Italienisch Grammatik-Kurs, Niveau A2 und B1“, „Spanisch für Fortgeschrittene“, „Japanisch für Anfänger“, „Kroatisch für Anfänger“, „Cambridge Business English Certificate BEC (B1 bis C1 Niveau)“ oder verschiedene Business English Kurse wie „Telephoning (A2/B1), Kompaktes Sprachtraining am Samstag“.

Außerdem hat das VHS-Team einen Teil der zu Semester beginnenden Kurse auf Online-Einheiten umgestellt. Das heißt, Kurse beginnen online und werden in Präsenz fortgeführt, sobald es die Infektionszahlen erlaubt.

Ein Standbein der VHS-FN ist die berufliche und private Weiterbildung. Neben Angeboten für Unternehmen werden Kurse und Lehrgänge angeboten, um beruflich weiterzukommen. Die IHK-Abschlüsse sind ebenso im Angebot wie die ECDL- oder Xpert Business-Zertifikate wie Finanzbuchführung, Bilanzierung oder Controlling. Ein besonderes Highlight ist die Weiterbildung zum Online Marketing Manager, ein Wochenendseminar an sieben Samstagen. Word, Excel, PowerPoint und Zoom werden von vielen Arbeitnehmern alltäglich benutzt.