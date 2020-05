Am Karl-Maybach-Gymnasium wird jetzt geackert

Leider noch ohne Schüler hat am Dienstag am Karl-Maybach-Gymnasium (KMG) der erste Pflanztermin in den neuen Gemüsebeeten stattgefunden. Freiwillige Helfer der Initiative „GemüseAckerdemie“ bepflanzten die Ackerfläche mit verschiedenen Nutzpflanzen, die von den Schülern gepflegt und geerntet werden sollen.

Schulsozialarbeiter Marco Eckle hatte den Kontakt zur GemüseAckerdemie hergestellt, die in Deutschland eigenen Angaben nach mehr als 600 Schulgärten betreut. Als AckerSchule bekommt das KMG zusätzlich zu den Pflanzterminen umfangreiches pädagogisches Material zur Verfügung gestellt. Das sind konkrete Handlungsanweisungen, wie mit den Nutzpflanzen umgegangen werden muss, aber auch ein weiterreichendes pädagogisches Konzept.

So sollen die Gymnasiasten Selbstwirksamkeit erfahren, den Begriff „Nachhaltigkeit“ ganz konkret begreifen, aber im Sinne fächerverbindenden Unterrichts auch über die Nutzung und Vermarktung des Gemüses nachdenken. Ziel könnte zum Beispiel ein Erntefest im Herbst sein, auf dem Gemüse und selbst produzierte Nahrungsmittel zum Kauf angeboten werden und die Schüler die Preise, ausgehend von der eigenen geleisteten Arbeit, kalkulieren sollen.

Für die Schulleitung des KMG ist es wichtig, dass sich möglichst viele Schüler an der Arbeit beteiligen und viele Klassen in die Pflege des Ackers eingebunden werden. Im Moment kümmert sich vor allem Referendarin Anne-Christin Ullrich, die das Projekt seit Beginn begleitet, um das Gießen der Pflanzen.

Sobald die Schüler der unteren Klassen zurück an die Schule kommen, soll in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, der Öko-AG und der Schulleitung ein Pflegekonzept erarbeitet werden. Die AckerSchule am KMG wird mit Fördergeldern von dem internationalen Verein Bodenseegärten unterstützt.

Die Gemüsebeete sind Teil des neuen KMG-Schulhofes und liegen im Garten der ehemaligen Hausmeisterwohnung des KMG, der von der Firma Weishaar aus Eriskrich im Auftrag der Stadt Friedrichshafen umgestaltet wurde.

Die Stadt wird ergänzend noch eine Reihe Beerensträucher sowie einige Obstbäume pflanzen, sodass aus dem Schulgarten ein Erlebnisraum für die Schüler wird.