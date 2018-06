Am helllichten Tag: Diebe hebeln Kellerfenster in Konstantin-Schmäh-Straße auf

Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag, in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr, ein Kellerfenster zu einem Reihenhaus an der Konstantin-Schmäh-Straße auf und drangen durch dieses ein. In der betroffenen Wohnung wurden alle Behältnisse und Schränke durchsucht. Ein überschaubarer Bargeldbetrag fiel in die Hände der Täter. Einer Zeugenaussage zufolge sollen zwei grau bekleidete Männer, gegen 13 Uhr, zu Fuß in Tatortnähe unterwegs gewesen sein. Zeugen sollen sich bei der Polizei, Telefon 07551 / 8040, aufzunehmen.