Am Bodensee-Airport wird Freitagnachmittag der Notfall geprobt

Manch einer mag sich am Freitagnachmittag, 20. Mai, fragen, warum so viele Einsatzfahrzeuge Richtung Flughafen unterwegs sind. Wer nun denkt, dort gäbe es einen Notfall, der liegt nur halb richtig: Denn wie der Bodensee-Airport bereits ankündigte, übt die Flughafenfeuerwehr gemeinsam mit externen Rettungskräften seit 16.30 Uhr das Zusammenspiel der verschiedenen Einsatzbereiche am Flughafen sowie lokaler Einsatz- und Rettungskräfte aus umliegenden Orten. Rund 120 Einsatzkräfte sollen dabei sein.

Möglichst realistische Bedingungen

Ziel der Übung ist es, unter möglichst realistischen Bedingungen die Abläufe der Alarmierung, Einsatzabwicklung sowie die Zusammenarbeit von Flughafen, Einsatzkräften und der involvierten Behörden zu trainieren.

Es kann deshalb in diesem Zeitraum auch zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen, hieß es bereits in der Ankündigung des Flughafens.