Am Ende leisten sich alle Räte ein Ja zum Doppelhaushalt

17 Vorberatungen, dreieinhalb Stunden Diskussion am Montagabend, ein paar Wortgefechte über größere und kleinere Änderungsanträge, am Ende keine Gegenstimme und Applaus aller Fraktionen: Der Gemeinderat hat den Doppelhaushalt 2018/2019 verabschiedet. Dank voller Kassen ist er alles andere als ein Notbudget.

Wo andere Kommunen jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen, kann Friedrichshafen dank Zeppelin-Stiftung und sprudelnder Steuereinnahmen aus dem Vollen schöpfen. So stand bei vielen Debattenbeiträgen nicht die Finanzierbarkeit einer Idee im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob das Projekt personell und organisatorisch zu stemmen sei. Sicher nicht zum Wohlgefallen von Oberbürgermeister Andreas Brand, der – zuletzt im SZ-Interview – nicht müde wird, darauf hinzuweisen, dass der Hafen sich nicht auf dauerhaft goldene Zeiten einstellen sollte.

Die sechs Fraktionssprecher setzten in ihren Haushaltsreden, deren längste rekordverdächtige 22 Minuten und 45 Sekunden dauerte, noch einmal politische Akzente. Einig waren sie sich im Dank an die Verwaltung für das offene und durchsichtige Verfahren. Achim Brotzer (CDU) lobte den OB für seine Standfestigkeit im Streit an der ZF-Spitze und erntete dafür Beifall, ebenso Dieter Stauber (SPD), der angesichts der Klage gegen die Rechtmäßigkeit der städtischen Kontrolle über die Zeppelin-Stiftung in einem Seitenhieb anmerkte, dass selbige weiterhin der Stadt gehören werde und nicht der Familie Zeppelin.

Diskussionsbedarf hatten die Räte bei einigen der 85 Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf, die die Fraktionen und Ortschaftsräte eingebracht hatten. Wobei OB Brand manchem Thema die Spitze nahm, indem er von vornherein den Anträgen oder den Empfehlungen der Ausschüsse gefolgt war.

Nur am Anfang nach Konflikt roch das Thema Verkehrsberuhigung in der Ortsdurchfahrten von Schnetzenhausen und Kluftern. Die hatten die Grünen als Folge des Beschlusses im Mediationsverfahren zur Ortsumfahrung Kluftern, keine Entlastungsstraße zu bauen, und als Reaktion auf die künftige Belastung durch die B 31-neu gefordert. Die CDU regte an, auch andere Ortsdurchfahrten in den Blick zu nehmen. OB Brand schlug vor, gesamtheitlich auf die Thematik zu blicken, vor allem auf die Folgen der B 31-neu für die anderen Straßen, und zugleich mit dem Kreis Gespäche über eine Entlastung Klufterns zu führen. „Wir brauchen den Blick aufs große Ganze“, sagte er und kündigte einen ausführlichen Bericht zum Thema noch vor der Sommerpause an.

Keplerstraße 7 wird überprüft

Beim Thema Keplerstraße 7 folgte der Rat einem Kompromissvorschlag des Sozialauschusses. Demnach wird Geld für die Planung einer Renovierung der Obdachlosenunterkunft eingeplant, vor möglichen Umbauten aber Gebäude und Betreuungskonzept überprüft. CDU, Freie Wähler und SPD hatten mehr gefordert, die zunächst ablehnende Haltung der Verwaltung habe sich „nicht gegen die dort lebenden Menschen gerichtet“, sagte der OB.

Einstimmig billigte der Rat den Vorschlag der Grünen, mehr Geld für die Sanierung die Skate-Anlage in der Kitzenwiese zur Verfügung zu stellen. Bei sechs Gegenstimmen wurde das Sitzungsgeld für die Mitglieder des Jugendparlaments von zehn auf 12,50 Euro erhöht. Vertagt hat der Gemeinderat den Vorschlag, ein Amtsblatt herauszubringen. Auch am Ausschuss-Beschluss, noch einmal über eine Aufstockung der Streetworkerstelle zur Beratung von Prostituierten zu reden, wollte die Mehrheit nicht rütteln.

Keine Zustimmung fand der SPD-Antrag, einen Mobilitätsbeauftragten einzustellen. Mehr Geld als vom Rathaus vorgesehen gibt es für den von den Freien Wählern beantragten Umbau naturwissenschaftlicher Räume an den städtischen Gymnasien und der Realschule Ailingen.

Die Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden in Auszügen:

Als „durchdacht, seriös und solide“ bezeichnete CDU-Fraktionsvorsitzender Achim Brotzer den Entwurf für den Doppelhaushalt 2018/2019. Und: als „zukunftsorientiert“. Das Pflichtprogramm sei auf Dauer finanziert, die anstehenden Herausforderungen packe die Stadt kraftvoll an, so Brotzer. Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Abarbeitung des Beschlossenen und Geplanten sei die Leistbarkeit. Das betreffe nicht nur die Mitarbeiter der Verwaltung. Dabei gehe es auch um die Frage, ob Unternehmen vor Ort in der Lage seien, die Aufträge abzuarbeiten. Eine wichtige Rolle habe bei den Haushaltsanträgen der CDU das Thema „Haushaltsdisziplin“ gespielt. Es gelte die Devise „grundsätzlich keine Rechnung auf die Zukunft“ und damit das Gebot des verantwortungsvollen Haushalts. In ihren Anträgen plädierte die CDU unter anderem dafür, die Rotachhalle Ailingen und die Mehrzweckhalle Fischbach mittelfristig anzugehen, eine konfliktfreie Innenentwicklung vorausschauend zu unterstützen, Maßnahmen gegen Vandalismus auf Schulhöfen zu ergreifen, die Beleuchtungssituation auf Schulwegen und im öffentlichen Raum zu verbessern und die Schulsozialarbeit personell aufzustocken. Letzteres beantragten auch andere Fraktionen.

Eberhard Ortlieb, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, zitierte den französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau: „Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit.“ Mit Rücklagen in Höhe von 54,5 Millionen Euro zum Jahresende 2017 habe Friedrichshafen einen relativ großen Grad an Freiheit. Finanzielle Freiheit für Investitionen in die Zukunft: Ortlieb nannte Großprojekte wie Bäder, GZH, Karl-Olga-Park, Sport- und Mehrzweckhallen, Radverkehrskonzepte, B31-Tunnel in Waggershausen und Erschließung neuer Baugebiete. Dass die Freien Wähler relativ wenig eigene Anträge zum Doppelhaushalt gestellt hatten, begründete ihr Fraktionschef damit, dass „wir den Blick auf die Realität geworfen haben“. Selbst in einer wohlhabenden Stadt seien den Finanzen Grenzen gesetzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Leistbarkeit für die Mitarbeiter der Verwaltung gewesen. Für den Neubau der Albert-Merglen-Schule beantragten die Freien Wähler, eine Planungsrate einzustellen. Ferner plädierte die Fraktion dafür, die in der Stadt vorhandenen Kinderspielplätze auf ihre Attraktivität hin zu untersuchen. Mittel beantragten sie außerdem, um Möglichkeiten zur Ausweisung neuer Gewerbegebiete ausloten zu können.

„Wichtig an diesem Haushalt ist nicht nur, wofür wir das Geld ausgeben, für welche Projekte wir es verwenden, sondern auch, für welche Dinge wir in diesem Haushalt kein Geld haben“, stellte Dieter Stauber, Fraktionschef der SPD, fest. Die Liste mit eben diesen nicht enthaltenen Maßnahmen liege den Sozialdemokraten „ganz schwer im Magen“, denn dort seien wichtige, notwendige und umfangreiche Investitionsmaßnahmen – zum Beispiel im Schulbereich – mit einer Gesamtsumme von 76 Millionen Euro aufgelistet. Aufgrund des maximal bewältigbaren Bauvolumens der Bauverwaltung beziehungsweise der Leistbarkeit durch externe Firmen „müssen wir hier priorisieren und eine zeitliche Reihenfolge festlegen“, so Stauber. Entsprechend ihrer eigenen Gewichtung reichten die Sozialdemokraten eine ganze Reihe von Anträgen zum Doppelhaushalt ein – zum Beispiel jenen, die Streetwork-Stelle für Menschen in Sexarbeit von 50 auf 100 Prozent zu erhöhen, oder jenen, eine neue Stelle für einen Mobilitätsbeauftragten zu schaffen. Ein weiterer SPD-Antrag betraf die Neugestaltung der Allmandstraße, die aufgewertet und einen Quartiersplatzcharakter erhalten soll.

„Entstehen muss eine neue Stadt, in der das Leben weniger stressig wird und der Raum des Wohnens schöner und ruhiger.“ Mathilde Gombert, Fraktionsvorsitzende der Grünen, leitete ihre Fraktionserklärung mit Auszügen aus einer in der Wochenzeitung „Die Zeit“ veröffentlichten Artikelreihe ein. Ein wichtiger Baustein für ein attraktiveres Friedrichshafen ist aus Sicht der Grünen, den Anteil der Fußgänger am Gesamtverkehrsaufkommen zu erhöhen – weshalb die Fraktion die Erstellung eines Fußverkehrsgutachtens beantragte. Mathilde Gombert zitierte dazu einen Fußverkehrsexperten vom Büro für Mobilitätsplanung: „Urbane Qualitäten lassen sich nur durch den Fußverkehr wahrnehmen.“ Eine angestrebte Reduzierung des innerstädtischen Autoverkehrs steckt auch hinter dem Antrag auf Unterstützung von Car-Sharing als umweltfreundliche Alternative zum eigenen Auto. Weitere Anträge der Grünen-Fraktion betrafen eine Ausweitung des Obstwiesenprogramms sowie zusätzliche Stellen für ein Grünraumkonzept, im Baubetriebshof und zur Kontrolle der Umsetzung von Vorgaben aus Bebauungsplänen zur Grünordnung.

Auch Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP/parteilos) sprach sich unter anderem für die Erstellung eines Fußverkehrsgutachtens aus – mit dem Ziel, den Anteil des Fußverkehrs deutlich zu erhöhen. Mehr Aufenthaltsqualität für die Fußgängerzone erhofft sich die ÖDP/Parteilos-Fraktionsgemeinschaft von hydraulischen, versenkbaren Pollern, die unberechtigte Durchfahrten verhindern. Zur möglichen Senkung der Stromkosten durch Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden beantragte die ÖDP einen Prüfauftrag.

„Wir halten es für falsch, Hoffnungen zu wecken, welche sich dann erst nach langer Wartezeit erfüllen lassen. Auch eine wohlhabende Stadt wie Friedrichshafen muss Investitionen priorisieren“, sagte FDP-Sprecherin Gaby Lamparsky, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Leistbarkeit und Umsetzbarkeit von Projekten. Ganz oben auf der Liste stünden für die FDP: die Schul-EDV, Fortschritte beim Wohnungsbau, beim Glasfaserausbau, die Sanierung des Stadtbahnhofs und des Uferparks und die Umsetzung von ISEK-Ideen.