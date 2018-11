Am Ende der Geduld ist viel Pubertät übrig

„Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“, sagt Matthias Jung. Der Comedian aus Mainz hat selbst Kinder und er weiß, wie man sie zu nehmen hat. Ob ihnen das nun passt oder nicht: „Man soll Kindern was ins Leben mitgeben“, meint er im Theater Atrium. „Das kann auch gerne mal die Mülltüte sein.“

Das Publikum besteht fast ausschließlich aus passionierten Eltern, oder Eltern auf dem Passionsweg – je nach Tagesform. Glücklicherweise kommt ihnen Jung nicht ranschmeißerisch. Er rollt nicht genervt mit den Augen, wenn er an Teenager denkt, dazu ist das Kind im Manne in ihm viel zu präsent. So denkt er mit Sorge an den Tag, an dem sein Jüngster sich abnabeln wird: „Find’ ich doof, wenn der nicht mehr mit mir spielen will.“ Vielleicht geht die Sache aber auch gut. So wie bei jenem merkwürdigen Paar, dem Jung oft beim Einkaufen begegnet. „Die Mutter ist 86, der Sohn 65. Und bei Aldi parken sie immer noch auf dem Mutter-Kind-Parkplatz.“

Sie duschen oder sie stinken

Jung nimmt aber auch kein Blatt vor den Mund. Entweder Teenies stehen permanent unter der Dusche – oder sie duschen überhaupt nicht mehr. Erklären sie dann ihr Zimmer zur „geheimen Zone“, ist die Antwort der Eltern doppeldeutig aufzufassen: „Also wegen uns können wir das Geheimnis gern mal lüften.“

Früher reagierten die Erziehungsberechtigten handfester auf solche Rückzugstendenzen. „Bub, so geht’s net weiter. Ich häng’ die Tür aus“, sagte noch Jungs Vater zu seinem Sprössling. Es klingt erstaunlich, aber Matthias Jung konnte mit seinem Vater sogar über den ersten Beziehungskram reden - damals, als seine erste Freundin sich von ihm trennte. „Bei Liebeskummer sind immer zwei dran schuld“, erklärte der Vater weise. „Deine Freundin, aber auch deren Mutter.“

Die Zeit der Trotzphasen

Die Pubertät ist ja auch die Zeit der Trotzphasen. Was tun, wenn das Wüten gar kein Ende mehr nimmt? Jetzt, wo wir uns der Zeit der Besinnlichkeit nähern, hat Jung einen prima Tipp: Der Trotzkopf braucht einen Adventskalender. Allerdings muss er bereits leergefuttert sein: „Jetzt kannst du jeden Tag ein Türchen zuschlagen. Scheint dir ja Spaß zu machen.“ Aber man muss über Gefühlsausbrüche ja froh sein. Sie sind immer noch besser als diese pubertäre Einsilbigkeit: „Subjekt, Prädikat, Objekt. Jede Woche eins. Das reicht.“

Immerhin, Jung ist froh, dass Jugendliche in der Pubertät immer schon Ärger machten. Heute beschweren wir uns über Teenager, die nur noch am Smartphone hängen. Aber schon im 18. Jahrhundert wurde den jungen Leuten exzessiver Medienkonsum vorgeworfen – weil sie so unmäßig viele Bücher lasen. Nur den Trend zur immer früher einsetzenden Pubertät würde Jung gern stoppen: „Weil, ein zehnjähriger Junge mit Vollbart auf dem Bobbycar sieht scheiße aus.“

Dass Matthias Junge das Wort „Scheiße“ benutzt, hat Seltenheitswert an diesem pädagogisch wertvollen Abend. Gemessen daran ist die Jugendsprache harmlos; selbst, wo sie in die Anmache driftet. Oder was ist so schlimm an „Ey, du Lauch!“? Das lässt sich sogar höflich kontern. Mit einem entspannten „Halt’ die Kresse.“