Am Donnerstag und Freitag für Weihnachtsgottesdienste anmelden

Die Seelsorgeeinheit Friedrichshafen-West bedauert, dass aufgrund der Corona-Pandemie Weihnachten nicht wie üblich gefeiert werden kann. Dieses Jahr sei es notwendig, sich im Voraus zu den Gottesdiensten anzumelden. Außerdem kann man nur an einem Gottesdienst teilnehmen, damit alle über die Weihnachtsfeiertage einen Gottesdienst besuchen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

St. Magnus, Heiligenbergstraße 1, in Fischbach lädt für 24. Dezember um 15.30 Uhr, zum Krippenspiel am Fildenplatz ein. Um 18 Uhr findet die Christmette in St. Magnus statt.

Am 25. Dezember wird um 10 Uhr und um 17 Uhr das Hochamt in St. Magnus gefeiert.

Die Eucharistiefeier in St. Magnus am 26. Dezember beginnt um 10 Uhr.

Außerdem findet am 31. Dezember ab 18 Uhr ein Silvestergottesdienst in St. Magnus statt.

Anmelden können sich Besucher am 10. und 11. Dezember von 8 bis 11 und von 15 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 07541 / 95 29 99 22 entgegen.

Die Kirchengemeinde St. Peter und Paul Schnetzenhausen lädt für 24. Dezember ab 17 Uhr zu einer Krippenfeier für Kinder in den Pfarrgarten ein. Außerdem findet dort ab 22 Uhr eine Christmette statt.

Auch hierfür ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich. Anmelden kann man sich am 11. und 12. Dezember von 15 bis 18 Uhr unter Telefon 07541 / 411 12.

Sollten nach Abschluss der telefonischen Anmeldungen noch Restplätze übrig sein, werden diese im Schaukasten St. Magnus beziehungsweise St. Peter und Paul bekanntgeben.