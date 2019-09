Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall am Bodenseecenter mitbekommen haben. Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagnachmittag zwischen 15 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters vermutlich beim Ausparken einen geparkten Wagen gestreift. Dabei wurde das Fahrzeug nicht unerheblich im Bereich der linken Schiebetüre beschädigt, berichtet die Polizei. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen erbeten, Telefon 07541 / 70 10.