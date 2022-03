Am 8. März ist Weltfrauentag: „Traut euch was zu“

„Liebe Frauen: Alles Gute zum Weltfrauentag! Liebe Männer: Keine Sorge, das Weltmännerjahr wird morgen planmäßig fortgesetzt.“ Es gibt viele Sprüche, die sich mit der Gleich- beziehungsweise Ungleichstellung der Geschlechter auseinandersetzen – mehr oder weniger humorvoll.

Wie ernst das Thema allerdings nach wie vor ist, macht der Weltfrauentag am 8. März deutlich. Wir haben zehn Frauen aus der Region dazu befragt, was sich in den vergangenen Jahren in der Beziehung in der Gesellschaft positiv entwickelt hat, und was sich ihrer Ansicht in Zukunft noch verbessern oder verändern muss.