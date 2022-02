Altonaer Theater spielt im GZH

Mit einer Bühnenfassung von Joachim Meyerhoffs autobiographischen Roman „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ kommt das Altonaer Theater am Freitag, 11. Februar um 19.30 Uhr ins Graf-Zeppelin-Haus. Ab 19 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück., berichtet das Kulturbüro der Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung. Wider alles Erwarten wird Joachim auf der Schauspielschule in München angenommen und zieht zu seinen Großeltern in die großbürgerliche Villa in Nymphenburg. Tagsüber wird er nun an der Schauspielschule systematisch in seine Einzelteile zerlegt, abends ertränkt er seine Verwirrung auf dem opulenten großelterlichen Sofa in Alkohol, heißt es darin weiter. Er wird zum Wanderer zwischen den Welten. Die Tage der Großeltern sind durch abenteuerliche Rituale strukturiert, bei denen Alkohol eine wesentliche Rolle spielt. Mühsam überdecken sie damit die Leere ihres Daseins. Das Stück dauert etwa 140 Minuten inklusive Pause. Karten gibt es für 33, 26, 18 und elf Euro im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus unter der Telefonnummer 07541 / 288 444 und per Mail an ticket@gzh.de oder online unter www.kulturbüro.friedrichshafen.de und reservix.de.