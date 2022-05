Alternative Friedhofsgrundschule

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Unsre Albert-Merglen-Schul,

isch doch eigentlich ganz cool:

Die Lehrerschaft bringt immer gut

alles unter einen Hut.

Vollzeitbetrieb die Frag aufwarf

nach erhöhtem Platzbedarf.

Gleichzeitig sott me it vergesse

a gesundes Mittagesse.

Drum stellt sich die Frage glei:

Wird erweitert oder baut me neu?

En Neubau me errichte könnt.

Wahrscheinlich it grad ‘s Happyend!

So mancher Sturm dagege lief

in Form von viele Leserbrief.

Argumente contra sowie pro

zoiget, und da bin i froh,

dass Bürger it bloß maule went,

sondern oigene Idee hent:

Wie me en Bio-Bauer schützt.

Was sein Hof de Kinder nützt.

Ob ein Schulhof es isch wert,

dass me die Friedhofsruhe stört.

Ob me ebenerdig parke duet;

wär da it au a Parkhaus guet?

Da könnt me doch au,

manchmal denk i so Sache,

doch en runde Tisch mal mache:

Z’sammeg’setzt beim storm of brain

sammelt me Ideen ein

und entscheidet dann zum Schluss,

was me wann wie mache muss.

Des Schöne an der Sach wär auch,

dass me koin McKinsey braucht.