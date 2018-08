32 Altenpflegehelfer haben die Abschlussprüfung am Diakonischen Institut für soziale Berufe in Friedrichshafen bestanden. Das teilt das Institut in einem Schreiben mit.

Drei, beziehungsweise ein Jahr dauerten die Ausbildungen zum Altenpfleger und zum Altenpflegehelfer. Am Ende standen die insgesamt eine Woche dauernden, abschließenden mündlichen Prüfungen am Diakonischen Institut für soziale Berufe in Friedrichshafen an. Erleichterung machte sich bei den Auszubildenden nach der Bekanntgabe der Prüfungsnoten breit.

Alle Prüflinge und deren Angehörige trafen sich danach in der Altenpflegeschule, um gemeinsam mit dem Schulteam, den Praxisanleitern sowie Heim- und Pflegedienstleitungen diesen Höhepunkt der Ausbildung mit einer Abschlussfeier zu krönen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei fand in lockerer Atmosphäre vor rund siebzig Anwesenden auch die Zeugnisübergabe statt.

Den besten Abschluss der dreijährigen Altenpflegeausbildung erreichte dabei Sven Schmitz mit der Gesamtnote „eins“ und bei der einjährigen Altenpflegehelferprüfung schloss Beatrice Cuiumgian ebenfalls mit der Note „eins“ ab.

Folgende, aus sieben Nationen stammende 16 Auszubildende, die in Einrichtungen im Bodenseekreis und im Kreis Ravensburg arbeiten, haben die Altenpflegeprüfung bestanden: Sandra Aberle, Canan Aydogan, Natalia Bleebos, Yannick Fend, Chris Hall, Eldina Hodzic, Izet Hoxha, Armina Imsirovic, Fjolla Mehmetaj, Melita Mesic, Michaela Moisl, Tamara Prodöhl, Susanne Rostalski, Sven Schmitz, Anja Schürer und Mersed Tahirovic. Folgende, aus zehn Nationen stammende 16 Auszubildende, die in Einrichtungen im Bodenseekreis und im Kreis Ravensburg arbeiten, haben die Altenpflegehelferprüfung bestanden: Songül Bektas, Beatrice Cuiumgian, Koffi Dowoussou, Elke Eck, Christine Endres, Ivana Ivankovic, Petronella Langner, Caatry-Annamaria Major, Hanna Mlodzianowska, David Prodanovic, Eddy Randrianantenaina, Christian Toho, Nadezhda Tsvetanova, Jetesa Veliu, Vivien Wagner und Emanuela Wenk.

Das Diakonische Institut für soziale Berufe ist eine überregional anerkannte Bildungs- und Ausbildungsstätte für Erwachsene und bietet an sechzehn verschiedenen Standorten in Württemberg zwölf verschiedene Ausbildungsgänge an, darunter die staatlich anerkannte Ausbildung zum Altenpfleger/Altenpflegehelfer in Friedrichshafen. Zudem werden neben Fortbildungen auch die Weiterbildung zum Praxisanleiter und die Qualifizierung zum Betreuungsassistenten, unter anderem in Friedrichshafen, angeboten.