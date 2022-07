Alte Kulturtechnik Papierschöpfen im Museumsgarten selbst erleben

Der Kultursommer im Garten des Schulmuseums Friedrichshafen geht weiter am Dienstag, 26. Juli, mit einem Workshop: Ab 19 Uhr sind Groß und Klein zum Papierschöpfen eingeladen, wie es unsere Vorfahren gemacht haben.

Gemeinsam mit der Illustratorin Anna Vogel, die als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Papiermühle Basel diese alte Kulturtechnik beherrscht, erlernen die Teilnehmer laut Pressemitteilung, wie früher Papier hergestellt wurde. Für uns ist Papier heute überall greifbar. Es hat sich bis zur Digitalisierung als der beste Schreibuntergrund bewährt und war doch lange für viele Menschen unerschwinglich. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer nicht nur, wie man Papier selbst schöpft, sondern bekommen auch Ideen, was man damit noch machen kann als es nur beschreiben, zerreißen und weg werfen. Der Workshop macht nicht nur Spaß, sondern vermittelt auch Wertschätzung für einen vermeintlich wertlosen Schreibstoff. Der Freundeskreis Schulmuseum e.V. bietet Getränke an und freut sich über eine Spende.