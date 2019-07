Als Zuschauer hauchdünn am Abstieg vorbei

Mit einem blauen Auge davongekommen sind die Faustballer des VfB Friedrichshafen. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf den TV Vaihingen/Enz III in der Abschlusstabelle hat der VfB den Abstieg vermieden. Der Verein spricht von einer „großen Erleichterung“.

Dabei blieb den Häflern am letzten Spieltag nur die Zuschauerrolle. Sie selbst hatten bereits vor zwei Wochen in Schwieberdingen mit einem Sieg und einer Niederlage die Verbandsligasaison beendet – vor-erst auf einem Nichtabstiegsplatz. Damit war der Klassenerhalt jedoch noch nicht gesichert. Denn die beiden anderen Teams in der Abstiegszone mussten noch jeweils zwei Spiele absolvieren. Während der TSV Schwieberdingen bereits als Absteiger feststand, durfte sich der TV Vaihingen/Enz III noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Also blickte man am Sonntag gespannt nach Vaihingen/Enz, wo der abschließende Spieltag stattfand. Vom Papier her eigentlich eine klare Sache: Der TV Vaihingen musste beim Saisonfinale auf eigenem Platz gegen den Vizemeister NLV Stuttgart-Vaihingen und den Tabellendritten aus Grafenau antreten. Aber die jungen Vaihinger bestätigten eindrucksvoll ihre Leistungssteigerung in der Rückrunde. So war der TVV gegen Grafenau nach den ersten beiden Sätzen bereits auf die Siegerstraße eingebogen. Dann aber drehte Grafenau auf und erreichte noch ein Unentschieden. Und auch gegen Namensvetter und Vizemeister NLV Vaihingen reichte es nur zur Punkteteilung. Zu wenig, um noch am VfB Friedrichshafen vorbeizuziehen. Dementsprechend groß war daher die Erleichterung bei den Häflern.

Darüber hinaus könnte dieser Saisonausgang auch noch Auswirkungen für die zweite Mannschaft haben: Beide Verbandsligaabsteiger steigen in die Landesliga Nord ab. Zudem war die Südstaffel in dieser Spielzeit nicht komplett und so könnte die VfB-Reserve in der Landesliga verbleiben.