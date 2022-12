„Das Grab war nicht ausgehoben“: Frau erlebt Albtraum bei Beerdigung der Mutter

Einen geliebten Menschen zu Grabe tragen, das ist im Leben jeder und jedes Angehörigen ein ganz besonders schwerer, intimer und fragiler Moment. Auch für die Tettnangerin Marianne Precup hieß es Ende Oktober, Abschied von ihrer Mutter zu nehmen. Doch dann erlebten sie und ihre Familie auf dem Ailinger Friedhof eine Beerdigung, bei der so ziemlich alles schiefging, was an einem solchen Tag schiefgehen kann.

Alles sei besprochen gewesen, erzählt Marianne Precup, und die Erschütterung über das Erlebte ist mit jedem Satz, den sie sagt, hörbar. „Das Grab gab es schon, denn dort ist auch mein Vater beerdigt. Die Beerdigung meiner Mutter sollte am Donnerstag, den 10. November, um 12.30 Uhr auf dem Friedhof in Ailingen stattfinden. Am Dienstag davor bin ich extra noch einmal dorthin gegangen, um schon alles soweit zur Seite zu räumen, damit der Platz für die Urne meiner Mutter ausgehoben werden kann“, schildert die Tochter. Doch dann sei am Donnerstag nichts vorbereitet gewesen.

Tochter muss Urne selbst tragen

„Als der Pfarrer mit seiner sehr schönen Ansprache fertig war und wir von der Kapelle zum Grab gehen wollten, sah er sich plötzlich erschrocken um, denn es waren keine Urnenträger da“, berichtet Marianne Precup. Sie habe die Urne dann selbst genommen und alle seien zum Grab gegangen. „Als wir dort ankamen, mussten wir jedoch feststellen, dass dieses nicht ausgehoben war“, erzählt die Tochter der Verstorbenen weiter.

Als Vertretungspfarrer war für die Beerdigung Peter Steinle vom Pfarramt Meckenbeuren eingesprungen, der direkt im Anschluss noch eine weitere Beerdigung in seiner eigenen Gemeinde in Brochenzell hatte. „Mein erster Gedanke war: Ich muss mit den Trauernden hierbleiben, bis das Grab ausgehoben ist und wir die Urne bestatten können“, sagt er. Doch die nächste Trauergemeinde wartete.

Für mich war es schlimm, die Angehörigen so zurücklassen zu müssen. Peter Steinle, Pfarrer

„Jeden anderen Termin hätte ich abgesagt, aber diesen durfte ich nicht versäumen. So habe ich den Angehörigen angeboten, entweder hinterher noch einmal zur Beisetzung zurückzukommen oder jetzt den liturgischen Abschluss am Grab zu machen, bevor die Urne versenkt werden konnte. Sie haben sich für Letzteres entschieden“, berichtet er, und fügt an: „Für mich war es schlimm, die Angehörigen so zurücklassen zu müssen. Ich habe etwas Vergleichbares bisher noch nicht erlebt.“

Bestatter informiert Friedhofsmitarbeiter

Marianne Precups Schwiegersohn rief schließlich den zuständigen Bestatter Thomas Pohl an. „Die beiden sind gut befreundet, daher hatte er die Nummer sofort parat“, berichtet die Betroffene. „Wir haben natürlich sofort den Friedhofsmitarbeiter kontaktiert, der nichts von der Beerdigung wusste und gerade in Berg beschäftigt war. Er hat sich umgehend auf den Weg gemacht“, erzählt Pohl.

Der ganze Vorgang des Aushebens sei nach einer halben Stunde Wartezeit eine Sache von wenigen Minuten gewesen, sagt Marianne Precup. „Nicht auszudenken, wie das gewesen wäre, wenn meine Mutter eine Bestattung im Sarg gewünscht hätte“, überlegt sie. Ein Kommunikationsfehler im Ailinger Rathaus war offenbar der Grund, dass der Friedhofsmitarbeiter den Termin nicht in seinem Kalender hatte. „Durch eine bedauerliche Kommunikationspanne, die uns sehr leidtut, wurde der zuständige Mitarbeiter des Friedhofs nicht informiert“, bestätigt Ortsvorsteher Andreas Lipp.

Ich kann nicht verkraften, wie das gelaufen ist. Marianne Precup

Für Marianne Precup sind die Bilder dieses Tages schwer zu vergessen. Die ganze Zeit stelle sie sich vor, wie sie die Urne auf den Stein neben das Grab stelle und ihre Mutter nicht beerdigen kann, schildert sie. „Als nichts vorbereitet war, waren natürlich sämtliche Blicke meiner Familie auf mich gerichtet, als hätte ich etwas falsch gemacht. Viele Verwandte sind 500 Kilometer weit gefahren, um dabei zu sein. Ich kann nicht verkraften, wie das gelaufen ist und muss immer wieder darüber nachdenken“, sagt Precup.

„Frau Precup trifft gar keine Schuld“, betont Thomas Pohl. Es sei natürlich „brutal schlimm“, wenn so etwas passiert. „Wir hatten den Termin telefonisch, per Mail und in Papierform vom Rathaus bestätigen lassen. Hätten wir einen Fehler gemacht, würde ich das auch zugeben“, sagt der Bestatter. Auch er habe so einen Fall in den 20 Jahren seiner Arbeit noch nicht erlebt. „Aber es sind eben alles Menschen, die involviert sind“, meint er.

Kommunikation soll verbessert werden

„Es tut uns außerordentlich leid, dass dieser Vorfall passiert ist, wir können ihn aber leider nicht ungeschehen machen“, sagt Ortsvorsteher Andreas Lipp. Sein Bedauern und das seines Teams sei auch per Brief und im Telefonat gegenüber Marianne Precup ausgedrückt worden. „Ich frage mich die ganze Zeit, warum gerade mir das passiert ist. Wir haben Kirchensteuer gezahlt, wir glauben an den lieben Gott – und jetzt das. Ich will nun einfach, dass sowas nicht nochmal geschieht“, sagt die Betroffene. Dafür will die Ailinger Ortsverwaltung nun alles tun, wie Andreas Lipp berichtet: „Wir haben dieses bedauerliche Geschehnis zum Anlass genommen, unsere internen Kommunikationswege neu zu strukturieren, damit so etwas in der Zukunft nicht mehr passieren kann.“