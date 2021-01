Als Pflegereserve direkt beim Landratsamt melden

Vermehrte Corona-Ausbrüche bringen die Pflegeeinrichtungen auch im Bodenseekreis an ihre Grenzen. Die unter Personalnot leidenden Einrichtungen brauchen tatkräftige Unterstützung. Das Landratsamt erfasst interessierte Helferinnen und Helfer nun in einem Pflegepool speziell für die Region, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Situation in den Pflegeheimen sei derzeit auch im Bodenseekreis dramatisch. Immer öfter stehen Pflegeeinrichtungen vor der Herausforderung, die Versorgung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner unter erschwerten Bedingungen und trotz erkranktem oder in Quarantäne befindlichem Personal sicherzustellen, so das Landratsamt in der Mitteilung. Um die Einrichtungen in dieser Situation zu unterstützen, ruft das Landratsamt Bodenseekreis Bürgerinnen und Bürger auf, sich zu melden, wenn sie die Möglichkeit haben, vorübergehend einzuspringen. „Wir suchen Menschen, die eine pflegerische, medizinische oder hauswirtschaftliche Qualifikation haben. Es werden auch freiwillige Helfer gesucht, die in der Administration oder bei der Betreuung unterstützen. Den Umfang des Engagements bestimmen die Freiwilligen selbst“, sagt Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Bodenseekreises.

Bisher konnten sich Interessierte in einen bundesweiten Pool für die sogenannte Pflegereserve eintragen. „Aber wir haben festgestellt, dass der persönliche Kontakt innerhalb der Region wichtig ist und das Engagement fördert“, erklärt Wetzel. Deswegen erstellt nun das Landratsamt einen eigenen Pflegepool mit Interessierten.