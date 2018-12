Als Klimaanlagen und Sicherheitsgurte noch kein Thema waren

Eine feine, überschaubare wie außergewöhnliche Sonderausstellung hat David Dornier am Wochenende im Dornier-Museum eröffnet. Neun Kleinstwagen der 1950er- und 1960er-Jahre haben Marketing- un Pressechef Philipp Lindner und die für Archiv und Sammlungen zuständige Julia Menzer von Museen und Privatbesitzern ausgeliehen, um sie einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren. Die älteren Besucherjahrgänge durften schon einmal in Erinnerungen schwelgen.

Wer sich über Klimaanlagen, Sicherheitsgurte oder Alufelgen in früheren Autos informieren will, wird enttäuscht. Die gab’s damals noch nicht. Dafür Flügeltüren, den Koffer auf der Rückbank, die Ski außen links festgezurrt – und die Erlaubnis, mit dem Führerschein Klasse IV ein Auto zu fahren. Und der Preis stimmte: Um die 3000 DeMark waren zu berappen. Was damals freilich fast einem Jahresgehalt entsprach.

Die Isetta, Goggo, Kabinenroller und Co. „zwischen Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder“, so Julia Menzer, präsentieren sich mit Ausnahme des Modell „Delta“, das Claudius Dornier gemeinsam mit Erwin Hymer entwickelte, allesamt in Hochglanz. Die beiden Ingenieure und Tüftler zeigten damals schon, wie ein kompaktes Stadtauto auszusehen hat.

Weil das Flugzeugbau-Verbot der Siegermächte die deutschen Flugzeughersteller besonders traf, suchten die alternative Produktionsfelder. Dornier Delta, Messerschmitt-Kabinenroller und Heinkel Kabine waren Ergebnisse solcher Suche.

Mit kurzen Werbefilmen der Hersteller, flankiert von Originaltönen, werden die Besucher in die Sonderausstellung eingeführt. Der eigene Kleinstwagen wurde als Alternative zum Motorrad als wetterfestes Einkaufsmobil angepriesen, schon damals als Taxi, um die Kinder in die Schule zu fahren, oder als Reisemobil ins Wochenende und in den Urlaub. Steuern und Verbrauch waren günstig und zehn PS und 80 km/h in der Spitze reichten allemal.

Mit der BMW Isetta und dem Messerschmitt Kabinenroller zeigt das Dornier-Museum die erfolgreichsten Kleinwagen-Modelle mit Einstiegen durch Fronttüre oder Klappdach. Die Heinkel Kabine bot sogar Platz für eine vierköpfige Familie. Das seltene Bond Minicar aus England wirkt wie ein dreirädriger Sportwagen und mit dem Nouva 500 brachte Fiat den Ur-Cinquecento auf den Markt. Auch der NSU Prinz und das Goggomobil wiesen den Weg zu den Kleinwagen der 1960er-Jahre.

Aus dem Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee haben die Ausstellungsmacher das Modell „Delta“ ausgeliehen. Claudius Dornier hatte die Rechte später an Zündapp abgetreten, das es als Modell „Janus“ mit wenig Erfolg weiter betrieb.

Als ab 1955 wieder Flugzeuge gebaut werden durften, stiegen auch andere Flugzeughersteller wieder aus der Kleinstwagenproduktion aus. Hinzu kam, dass die Nachfrage zurückgegangen war und das Fahrt aufnehmende Wirtschaftswunder nach einem „richtigen“ Auto verlangte. Der VW-Käfer setzte zum Siegeszug an und beendete die Ära der Kabinenroller und Dreiräder. Doch es sollte ein Auto folgen, dass die Zeichen auf Zukunft stellte: Mit dem Dornier Delta II stellte der Friedrichshafener Hersteller auf der IAA 1973 den Prototypen des modernen Stadtautos vor. Mit 2,10 Meter Länge gilt der Dornier Delta II als Urvater moderner City-Fahrzeuge, der sogar in einer elektrisch betriebenen Variante gebaut wurde.