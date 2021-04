Als Internistin an Bord von „Christoph 45“

Dr. Elke Küßner ist als Internistin, Intensiv- und Notfallmedizinerin auf der Intensivstation des Klinikums Friedrichshafen tätig. In den vergangenen Monaten hat sie auch die Patienten auf den Corona-Stationen mitversorgt.

Darüber hinaus kommt sie als luftgebundene Notärztin zwei- bis dreimal pro Monat zum Einsatz, um Menschenleben zu retten, wie das Klinikum in einem Presseschreiben mitteilt. Elke Küßner ist im 14-köpfigen Notarzt-Team des am Klinikum Friedrichshafen stationierten Rettungshubschraubers „Christoph 45“ die einzige Internistin und seit 2014 dabei. An ihren Einsätzen mit dem Rettungshubschrauber reizt sie insbesondere das große Einsatzspektrum, das von der Trauma-Versorgung über internistische und neurologische Notfälle bis zur Kindernotfallversorgung reicht, wie sie sagt.

Im Vergleich zur Notfallversorgung im Krankenhaus umfasst das präklinische Setting wechselnde Einsatzbedingungen, unter denen die Patientenversorgung stattfindet. „Das erfordert eine hohe Flexibilität und eine enge Zusammenarbeit im Team, um die Behandlung für den Patienten optimal zu gestalten“, erläutert die Internistin. Dazu zählen natürlich auch die Verlegungen von Patienten. Kein Krankenhaus in Baden-Württemberg hat längere Flugzeiten zu maximalversorgenden Universitätskliniken in Baden-Württemberg als Friedrichshafen. Da zählt jede Minute, die eingespielte Teams nicht verlieren, nicht nur bei der Versorgung neurochirurgischer oder komplexer kardiovaskulärer Akuterkrankungen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die bestmögliche Versorgung der Patienten liege allen Mitarbeitenden des Klinikums am Herzen – deshalb machen diese sich stark für den Erhalt des hier seit mehr als 40 Jahren stationierten Rettungshubschraubers und haben eine Petition gestartet, damit sich der neue Landtag von Baden-Württemberg mit der geplanten Verlegung des Rettungshubschraubers befasst.

Noch fehle gut ein Drittel der notwendigen Unterstützer dieses Ansinnens – 21 000 Stimmen aus Baden-Württemberg sind nötig, um das Petitions-Quorum zu erreichen, wirbt das Klinikum in seiner Mitteilung um Unterstützung.