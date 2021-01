Dornier ist für den Bau von Flugschiffen und -booten, Flugzeugen und später für Raumfahrttechnik bekannt. Zur Geschichte des Unternehmens gehört auch der Bau von Booten – ein Kapitel, das weitgehend unbekannt ist. Wieder ans Licht gebracht hat es der mittlerweile verstorbene Franz Selinger, die Ergebnisse seiner Recherchearbeit hat er in seinem Archiv dokumentiert. Der Ulmer Luftfahrt-Experte war einst in das Projekt involviert – Selinger schrieb: „Die Endmontage der Boote erfolgte zumindest anfangs in der Seehalle (Manzell, Anm. d. Red.), der Bau der Boote wurde sehr vertraulich behandelt.“ Insgesamt baute Dornier 17 „Leichte Schnellboote“, abgekürzt LS als Deckname für ein Torpedo-Schnellboot, das an Bord von Kriegsschiffen und Hilfskreuzern mitgeführt wurde – in einem Dokument eines früheren LS-Kommandanten ist von 19 von Dornier gebauten LS-Booten die Rede. Die letzten bei Dornier gebauten Bootsrümpfe wurden am 29. April 1945 von der französischen Armee in Manzell als Beutegut konfisziert. Sie mussten auf Anweisung der Franzosen fertiggebaut werden und wurden dann nach Frankreich transportiert. Ein Rückblick.

Bereits 1936 hatte die Seekriegsleitung ein Torpedo-Schnellboot gefordert, das auf Auslandskreuzern und Hilfskreuzern anstelle von Verkehrsbooten mitgeführt werden konnte. Eine Bootswerft bekam den Auftrag, ein solches zu entwerfen. Allerdings wurde der Entwurf als „zu groß und unhandlich“ abgelehnt. In der Folge wurde Oberingenieur Heinz Docter aus Berlin mit einem Entwurf beauftragt. „Die Boote mit einer Tonnage von etwa zwölf Tonnen und einer Länge von 12,50 Meter sollten an Stelle der bei dem Prototyp (das Holzboot LS 1, d. Red.) in Diagonal-Kraweel/Mahagoni/Leichtmetall gewählten Konstruktion, die sich nicht bewährt hatte, unter Anwendung der Erfahrungen im Metall-Flugzeugbau in Leichtmetall-Bauweise ausgeführt werden, wofür Dornier als erfahrenster deutscher Flugboot-Bauer ausgewählt wurde“, hat Franz Selinger festgehalten. Seine Aufgabe seinerzeit als Dornier-Mitarbeiter: Für die Boote, die zwischen 1939 und 1945 gebaut wurden, Handbücher analog denen über Flugzeuge ausarbeiten.

1939 begann der Bootsbau bei Dornier mit LS 2. Zwar wurde sein Bau unterbrochen, als der Krieg begann, Anfang 1940 aber kam der Befehl, LS 2 beschleunigt fertigzustellen, „aber nicht als Torpedoträger“, wie sich Oberingenieur Docter später erinnerte, sondern als „schnellen Minenleger für drei Magnet-(T.M.B.)-Minen“. Unter dem Namen „Meteorit“ wurde das rund 1,1 Millionen Mark teure LS 2 auf dem Hilfskreuzer „Komet“ eingesetzt, unter anderem im Stillen Ozean. Dort notierte Korvettenkapitän Kersten am 14. Oktober 1940: „Kurz vor 12 Uhr werde ich mit ,Meteorit‘ zu einer achtstündigen Probefahrt ausgesetzt (…) Nach fünf Stunden kamen wir zurück (…) Ich war furchtbar verbrannt, einerseits durch die Sonne, zum anderen durch die Nebelsäure, die wir abbekommen hatten, als beide Motoren einmal ausgefallen waren, und das Boot mit dem Heck in den Wind gegangen war.“

Derweil wurde in Manzell weitergebaut. Wie schon für LS 2 baute Junkers auch für LS 3, LS 5 und LS 6 jeweils zwei Flugmotoren Jumo 205 mit Umsteuergetriebe. In der Serie wurden sie später durch leistungsstärkere, nun lieferbare Luftschiffmotoren MB 507 ersetzt.

Wie LS 2 kamen LS 3 und LS 4 Selingers Recherchen zufolge auf Handelstörkreuzern zum Einsatz und gingen im Fernen Osten verloren. „Weitere sieben Boote wurden zu der 24. Schnellboot-Flottille in die Ägäis verlegt und bis Oktober 1944 zerstört“, hat Selinger herausgefunden.

Noch im Frühjahr 1942 wurden acht Boote, LS 7 bis LS 14, in Auftrag gegeben. Im Sommer 1942 allerdings wurde der Bau, mit dem bereits begonnen worden war, stillgelegt – der mit dem LS-Bootsbau beschäftigte Teil der Dornier-Belegschaft wurde teils zum Militärdienst eingezogen, teils für den Flugzeugbau abgezogen. „Durch diese kaum verständliche Maßnahme büßte die Marine zunächst eine wertvolle Werftkapazität ein, und das spätere Wiederingangsetzen der Fertigung war nur unter erheblichen Schwierigkeiten und mit großem Zeitverlust möglich“, erinnerte sich Oberingenieur Docter. Und weiter: „Als im Frühjahr 1943 der Funkspruch von Freg.-Kapt. Von Ruckteschell über die gute Bewährung von ,LS 4‘ einlief, wurden in kürzester Zeit 20 weitere Boote in Auftrag gegeben.“

Doch in Deutschland ging inzwischen „infolge der immer stärker werdenden Luftangriffe die Kapazität der Industrie zurück“, heißt es in den Aufzeichnungen Heinz Docters. „Die Firma Dornier sollte ab Oktober 1943 monatlich ein LS-Boot, und ab April 1944 monatlich zwei LS-Boote abliefern, doch konnten auch diese Termine vor allem deshalb nicht eingehalten werden, weil die Motoren nicht rechtzeitig geliefert werden konnten. (…) Da die Schwierigkeit in der Motorenfertigung in noch größerem Maße für die großen Schnellboote bestand, wurde auf Veranlassung des Hauptausschusses Schiffbau die weitere Fertigung von LS-Bootsmotoren zu Gunsten der großen Schnellbootsmotoren eingestellt.“

Im Mai 1944 wurden die Dornier-Werke in Manzell fast vollständig zerstört – zu einem Zeitpunkt, als laut Docters die Bootskörper von LS 13 bis LS 18 zum größten Teil fertig waren. LS 12, an dem es nur noch Kleinigkeiten zu machen gab, war laut Heinz Docters „wie durch ein Wunder unbeschädigt geblieben und wurde schnellstens abgeliefert“.

Die übrigen, teils leicht beschädigten Boote – Eugen Jünemann, früher Kommandant von LS 5, schrieb, dass LS 14 bis LS 20 als Rümpfe in Friedrichshafen waren - wurden ausgelagert und nach Kriegsende für die französische Regierung mit MB 507-Motoren ausgerüstet und fertiggebaut. – Nachforschungen Franz Selingers zufolge war das 1946 oder 1947.

Heinz Docters indessen kam offenbar auch Jahre nach Kriegsende nicht darüber hinweg, dass nicht mehr LS-Boote gebaut worden waren. Noch 1961 stellte er in der Fachzeitschrift „Boot und Schiffbau“ rückblickend Fragen. Beispielsweise die, wie wohl die Lage in Narwik gewesen wäre, „wenn eine Flottille von LS-Booten beispielsweise mittels eines schnellen Dampfers dorthin gebracht, hätte eingesetzt werden können? Sie wäre den Zerstörern gerade in den Fjorden eine große und sehr wertvolle Unterstützung gewesen, zumal kein Zweifel bestehen dürfte, dass sie, überraschend ausgesetzt, beste Erfolgsmöglichkeiten gehabt hätte“. Docters weit: „Eine weitere Tragik liegt über den ,LS-Booten‘: als man den operativen Wert dieser Waffe erkannt hatte, war die Zeit für den Seekrieg mit Hilfskreuzern und allein operierenden Kriegsschiffen infolge der Luftüberwachung weiter Seeräume vorbei.“

Jahre später hat sich Franz Selinger daran gemacht, mit sehr großem Aufwand den Verbleib der Boote, die nach Frankreich gebracht worden waren, zu recherchieren. Leider ohne Erfolg: Nicht einmal Fotos dieser für die Franzosen fertig gebauten Leichten Schnellboote gab es mehr in den dortigen Archiven. Dafür Kopien der ersten bei Dornier gebauten LS-Boote. „Sie dürften bei der Demontage des Werkes Manzell nach Frankreich gekommen sein“, schlussfolgerte Franz Selinger.