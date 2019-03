Als am Bodensee noch Radios und Fernseher gebaut wurden

In Allmannsweiler sind einmal Kofferradios, Lautsprecher, Tonbänder, Hifi-Kompaktanlagen und Schwarzweißfernherseher produziert worden – dort, wo sich heute das Forschungs- und Entwicklungszentrum (FEZ) von ZF befindet, stand das Saba-Werk III.

In den besten Zeiten arbeiteten hier 1200 Mitarbeiter. Aber am Schluss waren es nur noch 250, die meisten davon Frauen. Mit der Abwicklung ging es ganz schnell. Im Juli 1981 wurde in nur zwei Tagen das gesamte Inventar des Betriebes versteigert. Mehr als 600 Kaufinteressierte drängten sich in der Saba-Kantine, als der Auktionator Horst Angermann aus Hamburg den Hammer schwang. Mehr als 5000 Artikelnummern galt es zu veräußern, vom 46 Meter langen Durchlauf-Ofen bis zur simplen Schreibmaschine.

Saba (die marketingtaugliche Kurzform für „Schwarzwälder Apparate-Bau“) war nicht mehr konkurrenzfähig. Die „Frankfurter Rundschau“ brachte den Modernisierungstau seinerzeit auf den Punkt: Saba, hieß es da, brauche zur Herstellung eines Fernsehers fünf Stunden. Den Japanern genügten zweieinhalb. Die letzten Mitarbeiter hatten ihre Kündigung schon am 23. Dezember 1980 erhalten; ein unliebsames Weihnachtsgeschenk. Einer von ihnen war Herbert Graf. Der Elektriker aus der Siedlung Löwental war von der Eröffnung des Werks im Jahr 1958 an bei Saba beschäftigt, zeitweise als Betriebsratsvorsitzender.

Das Zusammenbauen der Geräte war ja vor allem Frauenarbeit. Sie war nicht gut bezahlt. Herbert Graf, ehemaliger Arbeiter

Inzwischen ist Herbert Graf 90 Jahre alt und sitzt vor einem Leitzordner mit Materialien zur Firmengeschichte, darin auch ein Artikel der „Schwäbischen Zeitung“ vom Februar 1958. Aus ihm geht hervor, wie die Saba-Geschichte in Friedrichshafen begann: als Konkurrenz mehrerer Städte im Bodenseeraum, die ebenfalls gern Standort für das Werk geworden wären. Konstanz, Überlingen, Ravensburg und Tettnang hatten Interesse an dem Projekt angemeldet. Das Unternehmen mit Stammsitz in Villingen entschied sich aber für Friedrichshafen – weil dort genügend Arbeitskräfte zur Verfügung standen. „Das Zusammenbauen der Geräte“, sagt Herbert Graf, „war ja vor allem Frauenarbeit. Sie war nicht gut bezahlt“. Ein Schritt in Richtung Emanzipation bedeutete die Ansiedlung von Saba trotzdem. Was Arbeitssplätze anging, war Friedrichshafen als Industriestadt eine Männerdomäne gewesen. Frauen mussten zur Arbeit oft pendeln.

Zum Bau des Werks erwarb Saba von der Stadt Friedrichshafen 1958 das etwa sechs Hektar große ehemalige Dornier-Gelände in Allmannsweiler. Zunächst wurden zwei Abteilungen von Villingen nach Friedrichshafen verlegt: die Kondensatorenfertigung und die Kunststoffspritzerei. Die Bauarbeiten gingen zügig voran. Noch im Jahr des Grundstückskaufs begann die Produktion mit rund 300 Arbeitskräften. Saba war ein internationaler Arbeitgeber. 1971 arbeiteten in Friedrichshafen allein 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Jugoslawien, die als Ansprechpartnerin eine eigene Betreuerin erhielten. Der Anteil von Türken und Italienern war ebenfalls so hoch, dass die Ausgaben der Mitarbeiterzeitschrift, die „Saba-Post“, schließlich in vier Sprachen erschienen.

Zur Bescherung nach Villingen

Das Saba-Werk hatte eine eigene Stromversorgung, eine Kantine, eine Lehrlingswerkstatt und eine Werksfeuerwehr. Zwar waren die Löhne vergleichsweise niedrig, aber die „Sabanesen“ identifizierten sich mit ihrer Firma. Die Leitung unternahm einiges, damit das Klima stimmte. So fuhr jedes Jahr zu Weihnachten ein Schienenbus Familien mit Kindern von Friedrichshafen nach Villingen, zu einer reichhaltigen Bescherung. „Davon schwärmen meine Kinder heute noch“, sagt Herbert Graf.

Die Phase des Booms, die zur Gründung des Häfler Saba-Werks geführt hatte, dauerte aber nicht sehr lange, zumal sich auch schon in den 50er und 60er-Jahren die deutschen Radio- und Fernsehgeräte-Hersteller heftige Preiskämpfe geliefert hatten. 1967, in der ersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit, rutschte Saba in die Verlustzone ab. Es fehlte an nennenswerten Innovationen und die Technik verschob sich hin zu elektronischen Bauelementen, auf die aber amerikanische Großkonzerne spezialisiert waren.

Im Elektronikmuseum Tettnang werden derzeit Röhrenradios von Saba ausgestellt. Mitte der 1950er-Jahre war das Meersburg 7-Radio von Saba seiner Zeit weit voraus. Die frühere Elektronikgröße aus dem Schwarzwald hat bis in 80er Jahre auch in Friedrichshafen produziert.

Im Januar 1968 stieg der amerikanische Nachrichtentechnik-Konzern GTE International bei Saba an: Er übernahm 85 Prozent der Firmenanteile, Saba behielt aber die Hoheit über die Geschäftsführung. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf war die Zukunft von Saba bis auf weiteres gesichert. Mehr als das: Saba ging auf Wachstumskurs.

Von 1968 bis 1972 verdreifachte sich der Umsatz. Zugleich stiegen aber die Kosten und bei der starken Konkurrenz ließen sich die Verkaufspreise nicht steigern. Es musste gespart werden. Geschäftsführer Hermann Brunner-Schwer machte die Belegschaft im Oktober 1974 auf Einschnitte gefasst: „Wenn es gilt, viele Tausende von Arbeitsplätzen zu erhalten, können Härten für Einzelne und die Gesamtheit (..). nicht vermieden werden.“ Die freiwilligen Leistung für die Mitarbeiter wurden in diesem Jahr ausgesetzt, darunter auch die beliebten Kinderweihnachtsfeiern. Im Jahr darauf, 1975, schloss Saba dann in Meersburg sein Erholungsheim für Mitarbeiter.

Der Betriebsrat schlägt Alarm

Am 24. März 1980 schlug der Betriebsrat des Werks Friedrichshafen Alarm: Im Werkfunk war bekanntgegeben worden, dass Saba vom Mehrheitseigentümer GTE an den französischen Branchenriesen Thomson-Brandt verkauft werde. Thomson-Brandt war berüchtigt, denn kurz zuvor hatte der Konzern Nordmende aufgekauft und 3000 Angestellte entlassen. „Durch den beabsichtigten Verkauf an den französischen Konzern sieht der Betriebsrat alle Arbeitsplätze gefährdet“, warnte der Betriebsrat die Belegschaft. Dass der Kaufvertrag keine zwei Wochen später ausgerechnet am Karfreitag unterzeichnet wurde, war kein gutes Omen: Das Werk Friedrichshafen wurde tatsächlich stillgelegt und die bisherige Produktion von Hifi-Geräten nach Fernost verlagert. Die zuletzt noch 250 Mitarbeiter in Friedrichshafen verloren ihre Arbeit – unter ihnen Herbert Graf.

Doch mit 53 Jahren wagte der Vater vier Kinder den großen Sprung: Herbert Graf investierte seine Abfindung – zwei Monatsverdiensten und 8000 Mark extra – in die Selbständigkeit. „Elektro-Graf“ machte sich in Friedrichshafen rasch einen Namen. Bis heute organisiert Herbert Graf den Stammtisch der ehemaligen „Sabanesen“. Nach 38 Jahren kommen noch rund 25 Mitarbeiter zu den Treffen, die jeden Januar im Café Füssinger in der Siedlung Löwental stattfinden.

Das 45 500 Quadratmeter große Saba-Gelände wurde von GTE im August 1981 für 14,9 Millionen Mark zum Verkauf angeboten. ZF erstand es im August 1981 und begann 1982 mit der Planung für das FEZ. 1986 folgte die Baufreigabe seitens des ZF-Aufsichtsrats und ein Jahr später wurde mit dem Bau begonnen. Fast alle Gebäude wurden abgerissen, weil sie weder zum neuen Nutzungskonzept passten noch anspruchsvolleren Baustandards entsprachen. Mindestens ein altes Saba-Gebäude wird von ZF aber heute immer noch genutzt: der sogenannte „Kopfbau“ mit einer Fläche von 4000 Quadratmetern.