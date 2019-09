Ein Charity-Konzert der Cover-Rockband Alpha steht am Samstag, 21. September, ab 20 Uhr im Western Saloon in der Friedrichshafener Kleinebergstraße auf dem Spielplan. Gesammelt werden Spenden für die Stiftung Valentina. Die Stiftung Valentina ist 2016 von Kurt und Renate Peters nach dem Tod ihrer Tochter Valentina ins Leben gerufen geworden. Ihre Tochter war an Knochenkrebs erkrankt. Die Mutter von Valentina und Stiftungsbeirätin, Renate Peter, wird zu Beginn des Konzertes über die Stiftung informieren. Der Eintritt ist frei und es wird bei den Gästen um Spenden für diese Stiftung gebeten. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der Stiftung zugute.

Die notwendige Therapie bedeutet meist einen sehr langen Leidensweg für die Kinder und die ganze Familie. Zusammen mit der Uniklinik in Ulm wird durch die Stiftung eine ambulante palliative und intensiv-medizinische Begleitung für diese schwer kranken Kinder in ihrem gewohnten zuhause ermöglicht.