Alpenverein Friedrichshafen nimmt an Pilotprojekt teil.

Der Deutsche Alpenverein hat auf seiner Hauptversammlung 2019 eine Resolution verabschiedet, die zu einer konsequenteren Klimapolitik auffordern soll. In diesem Zusammenhang soll in den nächsten Jahren eine Bilanzierung aller Sektionen erfolgen, um konkrete Schritte in Angriff nehmen zu können.

Um diese Bilanzierung in allen Sektionen des DAV erfolgreich umsetzen zu können, bedarf es einer Arbeitsgrundlage. Daher hat der Bundesverband im November 2020 mit einem Aufruf geeignete Sektionen gesucht, die in einer moderierten Pilotphase eine solche Bilanz für ihre Sektion erstellen wollen.

„Da mit der Umweltgruppe und allen voran unserem engagierten Umweltreferenten Rudolf Zahner in unserer Sektion ein engagiertes Team besteht, lag eine Bewerbung auf der Hand“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des DAV Friedrichshafen. Die Sektion Friedrichshafen ist eine von zehn Sektionen, die an diesem Pilotprojekt teilnehmen kann.

Dabei stammen alleine sieben DAV-Sektionen aus Baden-Württemberg (Friedrichshafen, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Reutlingen, Schwaben). „Wir sind stolz, bereits bei dieser Phase dabei zu sein“, heißt es in der Mitteilung weiter. Inhaltlich wird das Pilotprojekt vom Umweltreferenten Rudolf Zahner verantwortet.

Die Bilanzierung wird vom Expertenkreis „CO2-Bilanzierung“ im Hauptverband begleitet, der das Ziel verfolgt, einen Leitfaden zur Datenerhebung und ein Tool für die Bilanzierung aller DAV-Sektionen zu erarbeiten. Die Arbeit der Pilotsektionen wird ab dem zweiten Quartal 2021 starten.