Alp Aytacer trotzt dem Image der Unglückszahl: Zum 13. Mal findet seine Konzert-Plattform FN Kult Mix statt, zum 13. Mal ist das Theater Atrium proppenvoll, und zum 13. Mal geht alles glatt. Intime Preziosen, Spaßpunks mit Posaune und druckvoller Metal sind geboten - und vieles, was dazwischen liegt.

Die Juniorenband Lakeside aus Kressbronn zum Beispiel, die den Auftakt macht: Frontfrau Leonie röhrt mit viel Druck Klassiker der härteren Gangart: etwa „You give love a bad name“ aus Zeiten, als Bon Jovi die Bezeichnung Rockband noch verdienten, oder Nirvanas „Smells like teen spirit“ - mit einem aufreibenden Garagenrock-Gitarrenduell am Schluss, das die Wut von damals lebendig hält. Am 30. April sind Lakeside beim „Rock Hock“ im Stellwerk in Kressbronn am Start.

Weniger krachig, aber intensiv emotional geht das Duo In Tune sein Repertoire an: Gitarrist Florian und Sängerin Tanja gelingt mit „Fall from grace“ ein wunderschöner Ohrwurm, der melodisch gleich neben Maria McKees „Show me heaven“ parkt. Schmerzlich und intensiv bringt Tanja ihre starke Stimme immer auf den Punkt, und mit „What’s up“ zelebrieren sie den einzigen Über-Hit der Band 4 Non Blondes, bei dem das halbe Publikum mitsingt.

Bazooka sind der bunteste Haufen des Abends: Spaßritter, die alles aus dem Bauch heraus machen, wie etwa die Nummer „Ich bin dafür“. Im Original ist das Lied der Band „Dritte Wahl“ eher schleppend, aber im Atrium wird daraus ein Rambazamba-Kracher mit der vielleicht ersten Punk-Posaune der Welt, schiefer E-Gitarre und krachendem Beat. „Zombie“ von den Cranberries wird in Ska-Rhythmen verpackt und das Revolutionslied „Bella Ciao“ geht ab wie ein Schlager, den die Toten Hosen runderneuern.

Soundsite wiederum sind beim FN Kult Mix altbekannte Veteranen - und sie sind Alp Aytacers „Hausband“. Bei jedem Stück ist er dabei und keine Band des Abends ist so vielseitig wie diese. Seelenvoll legt sich Frontfrau Hannah in den mit Funk-Licks unterlegten Diskohit „I will survive“. Danach lassen Soundsite doch glatt den Laune-Schlager „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosenberg folgen. Immer wieder kommen neue Musiker hinzu, vier Sängerinnen und Sänger werden aufgeboten, und das Ergebnis reicht von stilechtem Westcoastrock über die emotionale Bombast-Ballade „Heaven can wait“ aus Alp Aytacers Feder bis hin zu Hardrock, der die Riffs der 80er- mit dem dampfenden Orgel-Groove der 70er-Jahre mischt.

Die fette Show von Slick Rock Circus aus Immenstaad markiert den Gipfel des Ganzen: schwere Gitarrenlinien, tanzende Background-Sängerinnen und gestandene Mannsbilder, die ihren Rock mit praller Hose spielen. Vorne werden Tische und Stühle weggeräumt, das Volk tanzt zu diesen Songs, die mit Überdruck aus den Boxen dröhnen. Slick Rock Circus klingen nach Sex, Schweiß und Leder. Sie schreiben Refrains, die an die Dampframmenkraft von AC/DC heranreichen, und dass sie über aller Wucht nicht den Groove verlieren, zeigt sich an den Schlangentänzen der schon erwähnten Mädels im Background. Ob „Welcome to the Circus“, „White trash queen“ oder „Rock City“ - diese Band leistet sich keinen Hänger und geht mit ihrem einzigen Coverstück von der Bühne: „Rock and roll all night“ von Kiss. Am Samstag, 4. Mai, 19.30 Uhr, gibt es Gelegenheit zu einem Wiederhören: Slick Rock Circus treten dann beim „Rock meets Blues“- Festival im Immenstaader Winzerkeller auf, zusammen mit den Bands Stormfire und Godart.