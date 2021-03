Alois Müller GmbH hat neuen Unternehmenssitz

Die Alois Müller GmbH hat zum Jahresbeginn ihren Unternehmenssitz in Friedrichshafen in die Albert-Maier-Straße 21 verlegt. Das mittelständische Unternehmen, das seinen Hauptsitz im Unterallgäu hat, will Kunden in den neuen und größeren Räumlichkeiten noch besser vor Ort betreuen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Um das Auftragsvolumen auch in Zukunft schultern zu können, müssen wir weiterwachsen, damit wir auch in Zukunft unsere Kunden aus Industrie, Mittelstand und öffentlicher Hand mit unserem soliden Handwerk und durchdachten Lösungen zur Seite stehen können“, erläutert Geschäftsführer Andreas Müller den Ausbau. Müller zufolge besteht ein wachsendes Interesse am Konzept seiner CO-neutralen Fabrik, der „Green Factory“. Damit machte das Unternehmen im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam, als es mit dem Bayerischen Energiepreis ausgezeichnet wurde. Die grüne Musterfabrik gilt laut Müller als erfolgreiches Beispiel, wie sich durch die Erzeugung von Solarstrom, das angewendete Demand Side Management, die praktizierte Sektorenkopplung und ein internes intelligentes Stromnetz (Smart Grid), eine kosten- und energieeffiziente CO-neutrale Produktionsumgebung realisieren lässt.