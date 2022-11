„Almost Heaven“ begeistert in Imperia

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Reise des Chores unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel war geprägt durch Auftritte in Imperia und Sanremo mit einem Programm aus traditionellen und modernen Stücken aus dem Bereich Gospel und Spiritual. Außerdem gestaltete der Chor den Sonntagsgottesdienst im Dom mit. Als Überraschung wurde dem Chor dann ein Gang auf die Kuppel der größten Kirche von Ligurien angeboten mit einem weiten Blick über die Stadt und die Region.

Ein Höhepunkt der Reise nach Imperia war der Auftritt des Gospelchors „Almost Heaven“ im „Oratorio San Pietro“ im Stadtteil Porto Maurizio. Das Oratorio war bis auf den letzten Platz ausgebucht und die Stimmung war begeisternd. Auch Bürgermeister Claudio Scajola war mit seiner Frau zum Konzert gekommen. Der abendliche Auftritt in Porto Maurizio wurde spontan von den „Cantores Bormani“ mitgestaltet, einem Chor, der 2016 in Friedrichshafen aufgetreten war. Nach dem Konzert hatten die italienischen Sängerinnen und Sänger zusammen mit dem Verein „Amici di Friedrichshafen“ unter Nicola Podestà einen Empfang vorbereitet, wo es zu herzlichen Gesprächen und einem weiteren musikalischen Austausch kam.

Das Konzert in Sanremo fand am Reformationstag in der dortigen protestantischen Kirche als Teil des Feiertagsgottesdienstes der lutherischen Gemeinde statt. Zugleich wurde an diesem Abend der deutsche Pfarrer Ralf Dietz verabschiedet. Insgesamt erlebten die Chormitglieder eine spannende und schöne Zeit in Ligurien. Neben den Konzerten und Proben blieb sogar noch Zeit für Führungen und Besichtigungen sowie Einkäufe von Olivenöl und typischen ligurischen Produkten. Die Freundschaft zwischen Menschen beider Partnerstädte wurde vertieft und es gibt schon Ideen für Konzerte der ligurischen Freunde in Friedrichshafen.