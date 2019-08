Keine 24 Stunden, nachdem städtische Arbeiter die Höhenbeschränkung an der maroden Gänstorbrücke über die Donau aufgebaut haben, ist die Schranke schon wieder weg – ersetzt durch eine neue, massivere. Schon eine Viertelstunde, nachdem die an Ketten hängenden Begrenzungsschilder am Montag fertig aufgebaut waren, fuhr der erste Lastwagenfahrer verbotenerweise unten hindurch.

Etliche weitere folgten, sodass Ulmer Bauhof-Mitarbeiter die beschädigten Tafeln bereits am Dienstagmorgen wieder abhängten.