In der Fußball-Landesliga erwartet der VfB Friedrichshafen am Samstag das Team des SV Maierhöfen-Grünenbach. Anpfiff der Partie im Zeppelinstadion ist um 15.30 Uhr. Nach einem guten Start im neuen Jahr verlor die Mannschaft von Trainer Alexander Odemer zuletzt sechs Mal in Folge.

In der Tabelle belegt der SV Maierhöfen-Grünenbach mit 28 Punkten (26 Spiele) den zwölften Tabellenplatz, das ist der Relegationsplatz. Nach einer starken Vorrunde und einem guten Beginn 2016 mit zwei Unentschieden (2:2 bei der TSG Ehingen, 0:0 in Ostrach) und einem Sieg gegen Ehingen Süd begann mit der 2:5-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Oberzell eine Serie von Misserfolgen. Zuletzt verlor die Mannschaft zu Hause auch das Derby gegen die SG Kißlegg mit 1:4. Dabei ging der SV durch Felix Einsle mit 1:0 in Führung (8.). Nur vier Minuten später glich aber Thomas Maas aus. In Hälfte zwei brachte Maas (67.) sein Team in Front. In der Schlussphase gelangen Marcel Schneider (83.) und Armin Kempter (89.) die Tore zum 3:1 und 4:1.

Damit steckt die Mannschaft nun mitten im Abstiegskampf und der VfB darf sich auf ein defensiv eingestelltes Team einstellen, das sein Heil im Konterfußball sucht. Die Gäste sind sehr kampfstark und geben bis zum Schlusspfiff nie auf. In der Hinrunde gab es ein 1:1. Lange Zeit führte der SV Maierhöfen-Grünenbach durch ein Tor von Dominic Merz mit 1:0 (21.). In der Nachspielzeit gelang VfB-Stürmer Joshua Merz der späte Ausgleich.

Christian Wucherer, Trainer des VfB Friedrichshafen, erwartet einen sehr defensiv eingestellten Gegner, der mit langen Bällen spielt. „Es wird für uns ein Geduldspiel. Wir müssen die sich bietenden Chancen nutzen und dann können wir die nächste Serie starten.“ Lukas Schmid fehlt dem VfB für ein Spiel wegen der Gelb-Roten Karte in der Nachholpartie gegen Weiler. Pascal Booch trainiert wieder und steht zur Verfügung. Sandro Caltabiano ist wieder fit, hat aber noch Trainingsrückstand. Ansonsten hat der Trainer des VfB alle Mann an Bord. „Wir sind der Favorit und müssen das auch auf dem Spielfeld zeigen“, betont Wucherer.