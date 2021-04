Alles Quark im Online-Seminar

Im Online-Kurs „Alles Quark – Wie kann ich Quark selbst herstellen?“ via Zoom mit dem Molkereimeister Siegfried Wörner gibt es noch freie Plätze. Der Kurs findet statt am Mittwoch, 28. April, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro, wie der Veranstalter, die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis, mitteilt. Zur Teilnahme wird ein stabiler Internetzugang sowie ein internetfähiges Gerät wie zum Beispiel PC, Laptop, Tablet oder Smartphone benötigt. Den Zoom-Link und weitere Informationen erhalten die Teilnehmer nach Anmeldung. Wer zum ersten Mal an einer Online-Veranstaltung teilnimmt, wird vom Veranstalter unterstützt.